Coca-Cola volvió a encender la radio y con Coca-Cola For Me acompaña a los oyentes durante la cuarentena

A través de la app de Coca-Cola For Me se transmiten 6 horas diarias de producción en vivo con Sofi Morandi, Lucas Spadafora, Momi Giardina y Fermín Bo

Con el propósito de hacer frente a la incertidumbre que presenta la cuarentena y acompañar a los jóvenes de cerca y en sus casas, Coca-Cola volvió a encender la radio y relanzó Coca-Cola For Me, una plataforma de contenido, entretenimiento y beneficios exclusivos que los oyentes pueden adquirir de manera segura y sin salir de sus hogares.

"La decisión de relanzar la radio de Coca-Cola For Me fue espontánea debido al contexto que estamos viviendo. La cuarentena nos hizo volver a nuestro hogar, en donde este aislamiento trajo la necesidad de comunicarse y la radio es la excusa perfecta para hablar, para tener un contacto fluido con lo que sucede con el exterior. Nuestro ecosistema comienza en una app, sigue en las redes sociales y termina en las mesas de los hogares", señala Gonzalo Duperré, Gerente Senior de Marketing Digital y Tecnología de Coca-Cola para el Sur de América Latina.

La radio se encuentra en el ADN de Coca-Cola For Me. Por eso, a través de la app los oyentes pueden acceder a 6 horas diarias de producción en vivo con la conducción de Sofi Morandi, Lucas Spadafora, Momi Giardina y Fermín Bo. Divididos en duplas (de 14 a 17 y de 17 a 20), ellos son los encargados de interactuar con la audiencia. La radio también se puede escuchar vía streaming a través del sitio web oficial (forme.coca-cola.com.ar).

"Vamos haciendo el programa en comunidad. Es un trabajo conjunto", explica Fermín. Para Lucas ése es el gran hallazgo de esta nueva experiencia frente al micrófono: "Es un espacio muy transparente, donde realmente conectamos con nuestro público. Y es algo que no siempre pasa en redes sociales. Acá charlamos y tenemos un ida y vuelta constante". Por su parte, Momi enfatiza que "lo mejor que tiene el programa es que te puede sorprender porque todos los días pasan cosas diferentes".

Bajo el lema "la App que hacemos juntos aunque estemos separados", Coca-Cola For Me tiene el objetivo de conversar, empatizar y acompañar a los jóvenes en este contexto tan particular. Esto se ve reflejado en distintas secciones que invitan a los oyentes a interactuar en todo momento con consignas y hashtags diarios que enmarcan la conversación.

Convertida en el corazón de un hub multiplataforma de contenidos, el diferencial de Coca-Cola For Me es el amplio abanico de beneficios que ofrece al público. Los oyentes pueden sumar puntos o "Bubbles" al cumplir diferentes acciones y desafíos y canjearlos por premios de manera 100% online y sin salir de sus casas. Las marcas también están presentes y enfocadas en los intereses de los jóvenes: se crearon las secciones de Sprite, para conversar sobre cine y series, Fanta, en donde los conductores cuentan las últimas novedades de Gaming y e-Sports, y Coca-Cola para presentar lanzamientos musicales, Meet & Greets, Podcasts, desafíos, etc.

Además, se abrió un espacio exclusivo para acompañar a emprendedores de todo el país y que puedan dar a conocer sus productos/servicios de manera gratuita. Otro aspecto que comprueba la búsqueda por estar cerca de los oyentes es que todos los separadores están grabados por ellos.

Para más información, se puede visitar https://forme.coca-cola.com.ar/