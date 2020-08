"Mi cabello tiene que estar perfecto": las razones de Trump para cambiar las normas que limitan el agua que sale por las duchas en EE.UU.

En medio de las pandemia, el Gobierno de EE.UU. lanzó una serie de medidas que fueron impulsadas por el presidente, que poco tienen que ver con la salud

El gobierno del país más golpeado por la pandemia de coronavirus ha encontrado tiempo para impulsar un cambio en las limitaciones de la cantidad que sale de agua por la ducha. Y la iniciativa parece tener detrás las quejas del presidente Donald Trump por las supuestas dificultades que tiene para lavarse el cabello.

"Te duchas y no sale agua, te vas a lavar las manos y no sale agua. ¿Qué haces? Estás ahí parado más tiempo, tomas duchas mas largas... porque, no sé ustedes, pero mi pelo tiene que estar perfecto", dijo Trump.

Una ley aprobada en 1992 establece que las duchas en Estados Unidos no pueden producir más de 9,5 litros de agua por minuto.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump quiere que esa restricción se aplique a cada boca, en lugar de a la totalidad de la ducha. Organizaciones defensoras del medioambiente y de los consumidores consideran que eso haría desperdiciar agua de forma innecesaria.

Trump y su preocupación por el pelo.

Los cambios fueron propuestos por el Departamento de Energía este jueves, tras unas quejas manifestadas el mes pasado por Trump en la Casa Blanca.

Andrew deLaski, director ejecutivo del Proyecto de concientización sobre estándares de electrodomésticos, un grupo de conservación de energía, señaló que la propuesta era "tonta".

Con cuatro o más boquillas, "podrías tener 45 o 68 litros por minuto saliendo por la ducha, probablemente empujándote fuera de la sala de baño", le dijo a la agencia AP.

" Si el presidente necesita ayuda encontrando una buena ducha, podemos recomendarle algunas buenas páginas webs para consumidores que te ayudan a identificar una buena pieza de ducha que te empape bien", agregó.

David Friedman, vicepresidente de la organización de consumidores Consumer Reports, dijo que las duchas en Estados Unidos ya "logran grandes niveles de satisfacción entre los consumidores", al tiempo que ahorran dinero.

De acuerdo con la agencia Reuters, si la propuesta de la Casa Blanca avanza, probablemente sea desafiada en los tribunales.

El tema del agua es importante para Trump porque el dice que tiene que tener bien su cabello.

Te puede interesar ¿Cuál será la próxima pandemia?: Bill Gates te lo dice y arriesga una fecha

Sin embargo, hay varios estudios que analizan la importancia de la ducha y del agua fría no para el pelo, sino para el funcionamiento de otras partes del cuerpo.

Muchos aseguran que darse a diario una ducha de agua fría puede tener beneficios para la salud: mejora la circulación, alivia el estrés y aumenta la vitalidad y la lucidez mental son algunas de las ventajas que más le atribuyen a este hábito.

Pero también se dice que puede ayudar a tratar la depresión y la ansiedad, reparar los músculos tras el ejercicio, quemar más grasa o incluso darle un impulso al sistema inmunológico.

De entrada, lo que está claro es que el agua fría, al contacto con la piel, es un shock para el organismo: el cuerpo reacciona desencadenando una respuesta masiva al estrés, que hace que suba el ritmo cardíaco , aumente la circulación sanguínea y se libere adrenalina .

Por otro lado, a nivel doméstico, una ducha de agua fría es bastante segura y -temblores aparte- no tiene adversos negativos significativos para la salud.

A no ser que tengas una edad muy avanzada o problemas de corazón, en cuyo caso el agua fría podría hacer que te desmayes o sufras un ataque al corazón, matiza el doctor Chris van Tulleken, presentador del programa de la BBC "confía en mi, soy doctor" (Trust me, I´m a doctor).

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ