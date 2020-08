Se agudiza la interna entre Adrián Suar y el Grupo Clarín por Polka

Mientras el Grupo Clarín tendría decidido cerrar la productora, el gerente de programación de El Trece lucha por mantenerla a flote. El plan B que analiza

Desde hace un tiempo, el futuro de Polka no tiene buen pronóstico. Adrián Suar continúa en su lucha por mantener a flote la productora que creó, pero el Grupo Clarín, con el 55% de las acciones, tendría decidido cerrarla. Desde el programa Intrusos revelaron el plan B del productor.

El periodista Rodrigo Lussich reveló que la interna entre el Grupo Clarín y Adrián Suar se ha agudizado en los últimos días, y que si bien no hay anuncios oficiales sobre el tema, la decisión del Grupo, que tiene la mayoría de las acciones, de desprenderse de Polka ya estaría tomada.

El Grupo Clarín es propietario del 55% de la productora Polka, creada por Adrián Suar

¿Abre una nueva productora?

"El Grupo Clarín está decidido en cerrar Polka, de concretarse dicha decisión, el plan de Adrián Suar es abrir una nueva productora, mucho más reducida en presupuesto y personal para empezar a producir ficción para cuando pase la pandemia", explicó el periodista en Intrusos.

"Para Clarín no es negocio bajo ningún aspecto mantener Polka en funcionamiento", remarcó Lussich, y agregó que "el Grupo no tiene intención de seguir solventando la estructura de casi 300 empleados a los que se les sigue ofreciendo el retiro voluntario".

Ante esta situación, explicaron que una vez concretado el retiro voluntario, se definirán las indemnizaciones y remate de Polka. Luego detallaron que "las perdidas previas al 2019, año en que remontó con ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza), dejaron a Polka en una situación financiera sin retorno y agravada por la paralización total producto de la pandemia".

Respecto al futuro empresarial de Suar, quien aún se desempeña en El Trece como gerente de programación, informaron que planifica abrir una "nueva productora con estructura muy básica para tercerizar tareas con ficciones para cable, streaming y distintas plataformas" incluyendo producciones destinadas a Netflix, una idea similar a la que adoptó Marcelo Tinelli tras su desvinculación de Ideas del Sur, y la llegada de La Flia.

Suar analiza crear una productora más pequeña, en caso de que cierre Polka

Cambios en la grilla

Jorge Rial, además, mencionó los últimos cambios en la grilla de El Trece como una afrenta a Adrián Suar. Primero fue Marcelo Tinelli, con quien el Grupo también tiene un fuerte enfrentamiento. "Nadie entiende por qué termina Corte y Confección. Nadie explicó", aseguró Adrián Pallares, ahondando en la grieta de la empresa y el productor de La Flia y uno de los protegidos por Suar.

Y en las últimas horas fue Mariana Fabbiani la que sintió el peso de la interna al sufrir el cambio de horario de Mamuschka en el momento de mejor resultado del ciclo.

"Hoy promediar más de 7 puntos (más de lo que me pedía el canal) y lograr ser lo más visto de la tarde es un orgullo", escribió Mariana en su descargo en la red. "Pero igual nos cambian", agregó. "Hay veces que dan ganas de patear el tablero. Siempre educada yo... poniéndole todo el esfuerzo y trabajo porque así me enseñaron que se logran las cosas. Pero hoy parece que no alcanza", cerró Fabbiani, una de las personas más cercanas a Suar.

Por último, Rial puso al aire la palabra de Suar. "Por ahora no cierro, la verdad es que estoy haciendo todo lo posible para no cerrar", sentenció.