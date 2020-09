A los gritos, sin distancia social ni barbijo, Alfredo Casero lanzó formalmente su partido político ante 50 personas

Sin tener en cuenta las recomendaciones para evitar contagios por coronavirus, el humorista basó su discurso en decir que no creía en ningún político

Alfredo Casero comenzó formalmente con su carrera política, aunque lo hizo con un espectáculo bastante cuestionable. En la puerta del Congreso, rodeado de gente, a los gritos, a poca distancia y tratando de hacerse el gracioso, lanzó formalmente la creación de su partido político.

Sin tener en cuenta las recomendaciones para evitar contagios por coronavirus, el humorista basó su discurso en decir que no creía en ningún político, en arengar a que la gente salga a la calle y en insultar de una manera infantil mientras protetaba contra que los diputados sesionen.

Es su primera experiencia fuera de las redes, tal vez tenga que afinar su discurso, tener alguna propuesta, armar formalmente un partido político para lo que necesitará el apoyo de gente real, de carne y hueso y ahi presentarse a elecciones.

Diputados: cruces entre oficialismo y Juntos por el Cambio por la sesión virtual

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar el martes, tras ocho horas previas de negociaciones, en las que el oficialismo y otros bloques de la oposición no acordaron con el interbloque Juntos por el Cambio la modalidad para la reunión.

Pese a haber mantenido discusiones desde las 11.40 hasta casi las 19, no hubo consenso entre todos los bloques. El Frente de Todos avanzó con el apoyo del Interbloque Federal, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el Frente de Izquierda y el Movimiento Popular Neuquino en extender el protocolo y sesionar virtualmente.

Pero Juntos por el Cambio no firmó el acta y optó por presentarse en el recinto: un total de 94 legisladores ocuparon bancas y los lugares dispuestos en los palcos. En conferencia de prensa, los jefes de la bancada opositora anunciaron que, si se avanza con esta sesión, impugnarán la convocatoria, indicó el sitio Parlamentario.com.

La sesión iba a comenzar a las 13, pero ante la falta de acuerdos se fue postergando a las 15, a las 16.30, a las 17.30 y a las 18.30. Finalmente arrancó formalmente a las 19.36, con 132 diputados conectados a la VPN -red privada virtual-.

Diputados de la oposición apuntaron contra el presidente de la cámara, Sergio Massa

Oficialismo y bloques de la oposición versus Juntos por el Cambio

En el inicio de la sesión, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, dio lugar a las expresiones políticas. El primero en hacer uso de la palabra el radical Gustavo Menna, quien le pidió que "no avance en un acto irregular" y le reclamó que haya dado quórum con 131 diputados conectados virtualmente.

"No es cierto. No hay quórum legal para sesionar, como tampoco es cierto el quórum que está dando cuenta el tablero que está allí. Estamos avanzando sin quórum legal. En este recinto no hay 129 diputados presentes, usted no puede convalidar esto, es un funcionario público; el reglamento vigente establece lo que acabamos de decir", enfatizó.

El diputado chubutense recordó que el protocolo aprobado en mayo ya está vencido y que en su inciso C establece que la Comisión de Labor Parlamentaria para disponer una prórroga lo debe hacer por "consenso de todos los presidentes de bloques".

Por el oficialismo habló entonces la vicepresidenta del Frente de Todos, Cecilia Moreau, quien ratificó que el acta de Labor fue firmada por la mayoría de los presidentes de bloques que participaron de la reunión.

"Es cierto que no tiene consenso", admitió, desatando los aplausos de pie de los integrantes de Juntos por el Cambio que estaban presentes. "Pero también es cierto que tiene amplia mayoría en la firma de los presidentes de bloques. Los únicos que no firmaron ese acta fueron los presidentes del interbloque Juntos por el Cambio", agregó.

Luego dijo sobre la palabra consenso: "Es cierto que no es la definición de que estamos todos de acuerdo, pero también es la mayoría de las voluntades acompañando. Lamentablemente el marco de la pandemia y la extensión de esta enfermedad no solo no retrocedió, empeoró y lo vivimos con preocupación".

"Se requiere seguir sesionando de manera mixta, no solo para cuidar a los trabajadores y trabajadoras de esta casa, sino para que no sean restringidos los derechos de aquellos diputados que no pueden participar porque están en enfermedad de riesgo, situaciones familiares", continuó y resaltó que el sistema remoto "funciona".

Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá discrepó con la presencialidad, "sobre todo cuando hay 10 mil contagios diarios" y calificó como "una medida irresponsable la de copar el recinto, comprometiendo a los trabajadores".

La sesión pudo comenzar luego de más de ocho horas de debate en Labor Parlamentaria

Contra las sesiones remotas

El radical Luis Petri se quejó a viva voz de que no podía ser que "ese tablero no nos registra", y al defender la posición de su sector dijo que "no podemos sesionar detrás de un monitor". "¿Sabe qué pasa? Si nosotros sesionamos telemáticamente se van a llevar puesto el Congreso para aprobar la reforma judicial y eso es lo que no podemos permitir. Esa reforma judicial y esa reforma previsional no puede ser con los microfonos muteados", manifestó enfático.

A su turno, la secretaria parlamentaria de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, consideró que "esta no es una sesión, sino manifestaciones en minoría", al tiempo que sostuvo: "No pierdo la esperanza de llegar a un acuerdo. Queremos tratar presencialmente aquellos temas que requieren una mayor rigorosidad".

En un pasaje reveló que ellos habían estado dispuestos a que aquellos que no pudieran estar de manera presencial, por ser personas de riesgo, o por vivir con personas en esas condiciones, o por tener miedo simplemente, pudieran sesionar de manera telemática. Por eso, cuando concluyó, Massa le respondió que eso no era lo que habían establecido durante las negociaciones, y que podían aclararlo en ese mismo momento, para ver si ahora sí podían firmar el protocolo.

Al hablar, el oficialista José Luis Gioja felicitó a Massa "por la paciencia, por estar ocho horas escuchando a quienes no quieren escuhar, a quienes cren que son los dueños de la verdad, a quienes se toman el atrevimiento de decir cosas que nada tienen que ver con la realidad".

"¡Déjense de joder, muchachos! Aquí el pueblo decidió y tenemos que gobernar y vamos a gobernar. No nos pongan piedras en el camino. El Parlamento va a sesionar como ha venido sesionando por más que ustedes quieran imponer reglas que no existen", lanzó el sanjuanino.

Muy duro, Leopoldo Moreau acusó a Juntos por el Cambio de estar "utilizando la pandemia para extorsionar al Congreso". "Han venido con la decisión de impedir el funcionamiento del Congreso", añadió y relacionó que "evidentemente hay decisiones, iniciativas parlamentarias, que los incomodan mucho", como el proyecto de aporte solidario y extraordinario, que opinó les genera "un dilema muy difícil".

"Juntos por el Cambio ha renunciado a la política para subordinarse a una agenda de poder", expresó el legislador del Frente de Todos y cargó que "ellos no quieren ninguna reforma judicial, quieren mantener a la justicia como bastión de sus privilegios".

Después fue el turno de la bonaerense Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien siguió levantando la temperatura. "Esta es un sesión sin quórum y, por lo tanto, esto es como una reunión de amigos", ironizó y llamó a Cecilia Moreau -quien presidía en ese momento- como "señorita Moreau" porque "el único presidente que tenemos" es el reglamento, afirmó.

"Ustedes le tienen un profundo desprecio a la ley, y ustedes quieren llevarnos a un país sin ley, porque los ladrones hacen sus trabajos fuera de la ley, pero nosotros vamos a defender la Constitución y las normas y no nos van a llevar puestos", disparó.

Y dijo que iba a decir "algo que papá Moreau ya dijo", cuando Cecilia Moreau -hija del diputado- la interrumpió: "Diputada le voy a pedir por favor que no sea irrespetuosa". "¡Ustedes están dando un golpe institucional en el Parlamento. Y esto no va a quedar acá, esto va a ser denunciado", remató Frade.

Ese prolongado tramo de la sesión se extendió hasta pasada la 1 de la madrugada. Esto es, más de cinco horas se extendió ese debate que Juntos por el Cambio consideró que fueron "expresiones en minoría". Concluyó ese extenso trámite el diputado del Frente de Todos Lisandro Bormioli. Pero antes de él habló el radical puntano Alejandro Cacace, que al concluir su mensaje anunció que para no convalidar esa sesión Juntos por el Cambio se retiraba del recinto. Dicho lo cual, mientras Bormioli comenzaba su discurso, sus pares de la oposición abandonaban el recinto a la 1.14.

"Están montando una operación mediática porque han perdido el rumbo", los despidió el legislador bonaerense.