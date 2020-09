Dramático: Jujuy está colapsada y eligen a qué paciente darle un respirador

Así lo sostuvo el secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina en esa provincia, quien aseguró que "caímos al abismo"

En los comienzos de la pandemia del coronavirus, la provincia de Jujuy fue una de las que mejor estaba posicionada, incluso fue una de las primeras con empezar el esquema de reaperturas.

Sin embargo, hoy todo cambió. La situación es dramática y el sistema sanitario colpasó, a punto tal que hasta deben elegir a qué paciente colocan en un respirador.

Así lo denunció Sergio Barrera Ruiz, secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), en Jujuy. Ël fue quien dio detalles de la grave situación que atraviesan todos los hospitales de la provincia.

Según dio a conocer, no dan abasto con la cantidad de pacientes no sólo por la falta de camas sino además por la caída en la cantidad de profesionales para atender todos los casos.

"Hace dos semanas en el interior, llámese Libertador que está totalmente colapsado, o en Perico y ya ahora en la capital. El problema no es solo por las camas, porque debe haber alguna disponible todavía; el problema es la cantidad de colegas que están contagiados. Yo, por ejemplo, cumplo mi noveno día de enfermedad. De 1.300 colegas quedamos 800 en pie. En los intensivistas hay también una alta tasa de contagios. En el sistema público, por ejemplo, sólo hay en este momento 40 intensivistas trabajando para toda una provincia", señaló el profesional en diálogo con Canal Doce de Córdoba.

En Jujuy, el sistema de salud ya está colapsado

Jujuy está colapsada

El médico denunció que "la situación ya no está al borde del colapso sino que ha colapsado. No sólo en camas de terapia sino en camas de cuidados intermedios. En algunas localidades ya no hay lugar para nadie más".

Además, señaló que al inicio de la pandemia se contagiaron 30% de los médicos, y que la cantidad fue en aumento. De hecho, dijo que varios enfermeros y médicos murieron e, incluso, "muchos que todavía siguen con respirador".

Barrera Ruiz aseguró que "cayeron al abismo" por la cantidad de contagios que crece día a día. "Tenemos una alto nivel de contagio. Llegamos al punto en que no queríamos estar, que es el punto de comenzar a aplicar los códigos de bioética para decidir cuál paciente tiene más chance y por lo tanto darle un respirador y cuál no tiene chance de sobrevida por su condición crítica y no ir a un respirador", advirtió

"Estamos desbordados"

Este miércoles, médicos del Hospital "Guillermo Paterson" de San Pedro de Jujuy aseguraron que atraviesan una situación de "desborde", "sin camas disponibles" y pidieron "mayor conciencia y responsabilidad" a la comunidad para mermar los contagios de coronavirus, ya que esa jurisdicción está entre las "zonas rojas" de la provincia.

En la provincia piden que no salgan de sus casas a menos que sea necesario

"No queremos como personal de salud tener que decidir a quién se le coloca un respirador y a quién no, es una situación en la que nadie quisiera estar; pero si esto continua de esta manera sin tomar conciencia ese es el paso siguiente", advirtieron los médicos en un comunicado de prensa del Comité Operativo de Emergencia (COE) del hospital.

San Pedro de Jujuy registró durante la última semana 271 nuevos casos de coronavirus y, hasta ayer, acumulaba más de 840 desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado.

Al dar cuenta de una "muy grave" situación sanitaria, los médicos indicaron que actualmente están "desbordados, sin camas disponibles" y que "el sistema de salud es chico en comparación de la población total", que superó los 71 mil habitantes.

En ese marco, expusieron que "se están aumentando las camas" pero advirtieron que "de continuar en ascenso la cantidad de casos no se va a llegar a cubrir la demanda de la población, tanto ediliciamente como de personal" ya que "los recursos humanos como físicos son escasos".

Además, señalaron que pese al contexto que se transita por la pandemia ven "desidia de la comunidad al seguir como si no estuviera pasando nada" y pidieron "conciencia y responsabilidad" a los ciudadanos "haciéndolos participes y responsables de los caminos por los que va a continuar" la situación sanitaria.

Los médicos solicitaron "evitar las reuniones familiares y de amigos, los festejos de la pachamama, partidos de fútbol o cualquier otro tipo de reuniones sociales, no salir de casa a no ser que sea necesario y mantener a los niños y adolescentes en el ámbito del hogar".

"Sabemos que es difícil pero en este momento necesitamos de su colaboración, pedimos responsabilidad sobre todo con nuestros adultos mayores", resumieron.