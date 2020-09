Video: abre puerta de emergencia del avión y sale a caminar por el ala "porque tenía calor"

La aerolínea ha exigido que se obligue a la mujer a pagar una multa elevada. La pasajera no estaba bajo efecto de drogas o alcohol

Una insólita situación se vivió en el aeropuerto de Kiev, capital de Ucrania, cuando una mujer abrió la puerta de emergencia de un avión y se puso a caminar por una de las alas de sus alas.

Su vuelo había aterrizado en la pista tras un viaje desde Turquía. Fue en esa espera cuando la mujer tomó esa decisión tras sentir calor, según su declaración. Según informó Daily Mail, la mujer viajaba junto a su marido y dos hijos, y ninguno de ellos supo de esto hasta que la mujer tomó la determinación.

Al momento del accidente, el piloto pidió una ambulancia, policía y guardias fronterizos para controlar la situación. Posteriormente se le aplicó un examen que descartó consumo de alcohol o drogas. Luego de esto, la aerolínea confirmó que la mujer no podrá volver a volar en esa empresa.

Ukraine International Airlines dijo que la mujer "abrió la salida de emergencia y se dirigió a su ala" después de aterrizar en la ciudad ucraniana de Kiev, informa The Sun. Según los informes, la madre de dos hijos se quejó de sentirse demasiado acalorada después de llegar a la ciudad desde Turquía.

Para combatir el calor, abrió una salida de emergencia en el Boeing 737-86N y se subió al ala "para tomar aire". Según el diario digital Ladbible, otro pasajero del vuelo dijo: "El avión aterrizó y casi todos los pasajeros se bajaron. Caminó casi todo el camino desde la cola hasta la fila de salida de emergencia, abrió la puerta y salió.

"Para entonces, sus dos hijos estaban fuera del avión y parados junto a mí. Se sorprendieron y dijeron: 'Esta es nuestra mamá'". Las imágenes que se han vuelto virales en las redes sociales muestran a la mujer caminando casualmente hacia el ala del avión.

El aeropuerto internacional de Boryspil en Kiev confirmó el incidente, mientras que Ukraine International Airlines dijo que la mujer ha sido "incluida en la lista negra".

"La pasajera fue incluida en la lista negra por violación grave de las reglas de seguridad de la aviación y comportamiento a bordo", dijo la UIA, según The Sun. La aerolínea también ha exigido que se obligue a la mujer a pagar una multa elevada. La mujer no pudo dar una explicación de sus acciones, además de decir que sentía demasiado calor dentro del avión. Las pruebas muestran que no estaba intoxicada.