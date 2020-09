Messi se queda en Barcelona: "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida y por eso me voy a quedar

Oficializó su decisión a través de una entrevista grabada con el sitio español Goal.com. Se quedará una temporada más, hasta el 30 de junio de 2021

Lionel Messi oficializó a través de una entrevista grabada con el sitio español Goal.com que se quedará en el FC Barcelona una temporada más, hasta el 30 de junio de 2021. Aunque, en enero, ya podrá negociar con el club que quiera (sería el Manchester City de Pep Guardiola, si el catalán sigue conduciendo a los "Citizens") para adelantar su salida a mitad del año que viene.

"Jamás iría a juicio contra el club de mi vida y por eso me voy a quedar en el Barcelona", dijo Messi.

El mensaje grabado por Leo se emitió a las 18 hora de España (13 en la Argentina). Fue traducido a distintos idiomas ya que será publicado en 127 países en simultáneo. El futbolista argentino explicó que abandona el Barcelona ahora porque no se quiere ir haciendo juicio al club de su vida (llegó hace 20 años a La Masía y debutó profesionalmente en 2004).

Ratificó que "no se siente feliz", calificó de "desastrosa" la conducción de Josep María Bartomeu al frente de la Junta Directiva, reafirma que siente que "tengo la razón", pero que como todo iba encaminado a un conflicto legal "prefiero seguir un año más porque no me permitieron salir en este momento".

La vuelta de Messi, quien deberá ahora hacerse las pruebas PCR e integrarse al plantel azulgrana que ya comenzó la pretemporada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, sería ante el Villarreal, el fin de semana del 26 de septiembre.

Otra información que trascendió paralelamente es que el delantero uruguayo Luis Suárez también seguiría en el club catalán. Más allá de la amistad conocida con Messi, el futbolista habría hablado con el Míster neerlandés Ronald Koeman, quien no le aseguró la titularidad pero sí un lugar en el plantel que está armando para la temporada 202/21. De esta manera, se cayeron las negociaciones que El Pistolero venía manteniendo con la Juventus de Italia.

Otras de las novedades es que Georginio Wijnaldum, el mediocampista holandés del Liverpool, es otra petición expresa de Koeman para su nuevo proyecto e insiste en su contratación.

Otro de los futbolistas pretendidos por el DT neerlandés es Memphis Depay (Olympique de Lyon), según anunció este miércoles el periódico deportivo holandés AD Sportwereld. Ambos integrantes de la selección de los Países Bajos tienen 26 años y terminan sus contratos en la temporada 2021 y eso encarrilaría las negociaciones con club catalán.

Comunicado de Messi

La familia Messi le contestó a la Liga de España, mediante un comunicado:

LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL

Javier Tebas Medrano Presidente

Barcelona, 4 de septiembre de 2020:​

Jorge Horado Messi, como representante del jugador de futbol profesional, D. Lionel Andrés Messi, en respuesta a la Nota Informativa publicada el 30 de agosto de 2020 por La Liga Nacional de Fútbol Profesional, en relación con la situación contractual del jugador, y al margen de su obvia parcialidad por el rol que tal institución representa, en defensa de los intereses de sus asociados (los clubes de fútbol), debo manifestar que:

​1°.- Desconocernos qué contrato es el que han analizado, y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contarla con una "cláusula de rescisión" aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019/2020.

2°.- Ello se debe a un error evidente por su parte. Así, tal y como señala literalmente la cláusula 8.2.3.6. del contrato firmado entre el club y el jugador, "Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del Jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-2020".

Sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula previa 8.2.3.5, no aplica en absoluto.