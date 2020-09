Alerta por amenazas de usurpación de casas en la Costa Atlántica: qué dijeron intendentes

Personas no residentes en dichos distritos manifestaron su intención de trasladarse a sus casas de veraneo por una posible usurpación de sus propiedades

Intendentes de seis municipios de la Costa Atlántica emitieron un comunicado en el que anunciaron que "las fuerzas de seguridad provinciales y municipales se encuentran abocadas a garantizar el derecho a la propiedad privada en todo el territorio".

El comunicado plantea la preocupación sobre la "iniciativa de personas no residentes en nuestros distritos, que han manifestado la intención de trasladarse a sus casas de veraneo bajo el argumento de una posible usurpación de esas propiedades".

Y agrega: "Asimismo, vemos con inquietud cómo se intenta instalar en los medios de comunicación una problemática que no es reflejo de la realidad de nuestros municipios, donde al momento no han existido situaciones de tal naturaleza. Por el contrario, es de público conocimiento que las usurpaciones producidas en las últimas semanas se produjeron en grandes extensiones baldías, no existiendo ninguna denuncia de intrusiones en propiedades urbanas".

Por estas razones, el comunicado advierte: "Remarcamos que en coordinación con el gobierno provincial se intensificarán los controles en las rutas bonaerenses, a fin de evitar el traslado de ciudadanos y ciudadanas, debido a que es el único modo de no seguir propagando el nuevo coronavirus".

Además indica que "faltando pocos meses para la temporada de verano, continuamos elaborando protocolos estrictos que nos permitan recibir turistas, para lo cual es indispensable sostener estables las cifras de cantidad de contagios y ocupación de camas en nuestros distritos".

Vecinos no residentes se manifestaron para ingresar a los distritos costeros y cuidar sus viviendas

Por último los intendentes afirmaron: "Atravesamos una crisis sanitaria global sin precedentes. No podemos permitirnos tirar por la borda el esfuerzo que hemos realizado durante todos estos meses y exponer a nuestros municipios a un brote que luego no podamos contener. Les pedimos tranquilidad, prudencia y solidaridad. La Costa Atlántica los recibirá con los brazos abiertos apenas sea posible".

El comunicado fue firmado por Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Cristian Cardozo (La Costa), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Hernán Y Zurieta (Punta Indio), Jorge Paredi (Mar Chiquita) y Sebastián Ianantuony (General Alvarado).

Kicillof dijo que "las usurpaciones son ilegales"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una reunión con intendentes en cuyos distritos se registran tomas de tierras y afirmó que "las usurpaciones no sólo son ilegales, sino que además producen situaciones injustas" y acordó conformar una mesa de trabajo conjunta para adoptar medidas de coyuntura y estructurales.

"Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional, pero éste no se soluciona con intrusiones ilegales", remarcó.

El gobernador se reunió durante unas tres horas con los jefes comunales de Presidente Perón, Blanca Canteros; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Florencio Varela, Andrés Watson; Berazategui, Juan Patricio Mussi; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Berisso, Fabián Cagliardi; La Matanza, Fernando Espinoza; San Fernando, Juan Andreotti; Quilmes, Mayra Mendoza; y Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, para coordinar acciones conjuntas para abordar la problemática de las tomas ilegales.

También estuvieron presentes los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; Justicia, Julio Alak; Seguridad, Sergio Berni; Gobierno, Teresa García; Infraestructura, Agustín Simone y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

El gobernador dijo que "el Ministerio de Seguridad, al mando de Sergio Berni, viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas", pero advirtió que, "además, es necesario que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente".

"Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional", dijo Kicillof

Cómo enfrentar el déficit habitacional

En ese contexto, Kicillof expuso que "para enfrentar el déficit habitacional, Nación, Provincia y municipios disponen y están reforzando diferentes planes de vivienda, de urbanización de barrios populares y de acceso al suelo".

"Esos planes fueron prácticamente abandonados durante los últimos cuatro años generando una necesidad mayor", continuó y resaltó que "es el Estado el que tiene que dar una solución de fondo a esta problemática".

Según informó la Gobernación, se acordó con los intendentes "un plan de acción que consta del establecimiento de una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia y los municipios del AMBA, de modo de dar un abordaje integral a la problemática con acciones de carácter coyuntural y estructural".

Dentro de las acciones puntuales para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, se estableció un sistema de "alerta temprana" entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren del déficit habitacional.

En relación con las políticas estructurales, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos anunció la puesta en marcha, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, de un plan de 8.000 viviendas en el marco del Programa "Provincia en Marcha" para los años 2020 y 2021.

Se reiniciarán 5.700 viviendas cuya construcción había sido interrumpida por la gestión anterior y se construirán 2.300 nuevas viviendas, con financiamiento nacional y provincial.