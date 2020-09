Diego Brancatelli defendió a Lázaro Báez: "Yo estaría en Ayres bancándolo"

"Hay que entender que estuvo cuatro años mal detenido con preventiva. Es arresto domiciliario y tal vez sea culpable", dijo el periodista

Diego Brancatelli, periodista e integrante del programa Intratables, habló sobre la situación que se vivió el lunes con el traslado del empresario Lázaro Báez a un barrio cerrado de la ciudad de Pilar, en el noroeste del Gran Buenos Aires. Desde su lugar como panelista del programa de América, dijo: "Yo estaría en (el barrio) Ayres bancándo a Lázaro Báez".

Cuando hizo su comentario, el periodista se refirió a cómo la policía intentó ingresar al empresario a Ayres. En la entrada, un grupo de vecinos impidieron el acceso al predio, tirándose al piso y a los gritos en repudio la presencia de Báez.

"Hay que entender que estuvo cuatro años mal detenido con preventiva. Es arresto domiciliario y tal vez sea culpable", dijo Brancatelli. A lo que salió a responderle el periodista Claudio Savoia, quien dijo: "Yo te diría que sí".

El debate continuó con Brancatelli, quien ddstacó que "la Justicia es la Justicia, los periodistas son los periodistas. Cada uno tiene que cumplir un rol". "Eso de sentenciar y juzgar lo tiene que hacer la Justicia. A mí me molesta eso de anticiparse y ya creerlo culpable", aclaró.

Vecinos se oponen a Báez

El rechazo de los vecinos del barrio privado Ayres del Pilar, que incluyó escenas de violencia contra los automóviles que trasladaban a Lázaro Báez y a sus abogados, impidió que el empresario entrara a su casa, por lo que debió regresar a Ezeiza y pasar otra noche en el penal.

De esta manera, la protesta vecinal bloqueó la primera noche de prisión domiciliaria de Báez.

Gabriela, vecina del country, relató en el programa "El Exprimidor" (AM 550), todo lo que ocurrió el lunes por la noche luego de que liberaran al empresario kirchnerista.

"Es muy difícil abrir la cortina de tu casa y tener a 60 metros a Lázaro Báez", sentenció Gabriela, quien aclaró que en la noche del lunes se quedó del lado de adentro del country.

"Lázaro Báez es un símbolo de muchas otras cosas, lo que se percibe es que es la suma de muchos males, la corrupción, el robo, la prepotencia, todo eso genera en la sociedad ese malestar", agregó la vecina.

"Lo que ocurrió ayer no estuvo bien, romper un vidrio no está bien, esas cosas no están claras, como robar tampoco está bien", completó Gabriela.

Lázaro Báez fue recibido por una manifestación de repudio.

Bullrich respaldó el reclamo de los vecinos de Pilar

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que el rechazo de vecinos del barrio cerrado de Pilar donde Lázaro Báez iba a tener prisión domiciliaria es muestra del "hastío que genera ver la impunidad en persona".

Además, la ex ministra de Seguridad reclamó que la "Justicia avance con el juicio rápido para que pague por sus actos" el dueño de Austral Construcciones.

"La sociedad impidiendo el ingreso de Báez, es una muestra del rechazo y el hastío que genera ver la impunidad en persona", subrayó Bullrich.

La sociedad impidiendo el ingreso de Báez,es una muestra del rechazo y el hastío que genera ver la impunidad en persona. Es el robo al país,el plan para fugar dinero y armar un mecanismo de corrupción.Espero que la Justicia avance con el juicio rápido para que pague por sus actos — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 8, 2020

En su cuenta de la red social Twitter, expresó: "Es el robo al país,el plan para fugar dinero y armar un mecanismo de corrupción.

Espero que la Justicia avance con el juicio rápido para que pague por sus actos".

Báze sigue en Ezeiza y aguarda otro traslado

Luego de las protestas que impidieron que este lunes ingresara a su domicilio en Pilar, el empresario Lázaro Báez permaneció este martes en la cárcel de Ezeiza a la espera de un nuevo traslado que haga efectivo su beneficio de la prisión domiciliaria.

Según trascendió, se espera que el traslado del empresario hacia su arresto domiciliario se concrete este miércoles.

El abogado Juan Villanueva confirmó este martes que "el domicilio no se cambiará", en referencia al fallido operativo para que el empresario ingresara al barrio cerrado de la localidad bonaerense de Pilar para cumplir allí con un arresto con tobillera electrónica.

Villanueva se expresó en estos términos luego de participar de una audiencia con autoridades del Tribunal Oral Federal N° 4 para analizar los pasos por seguir tras los incidentes registrados en la víspera, después de que Báez saliera de la cárcel de Ezeiza tras permanecer más de cuatro años preso.

El empresario fue beneficiado con un arresto domiciliario en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, pero vecinos del barrio cerrado Ayres del Pilar impidieron su acceso.

En declaraciones al canal de cable Todo Noticias (TN), Villanueva dijo que los integrantes del tribunal querían "saber qué sucedió" este lunes por la noche en Pilar, después de que Báez saliera de la cárcel de Ezeiza.

El letrado expresó que se trató de una "situación desbocada y lamentable", y remarcó: "En el marco de un estado democrático y de derecho, no tendrían que tener lugar (esos incidentes)".

"Es peligroso legitimar un discurso de odio; como sociedad es necesario reflexionar en ese sentido", insistió Villanueva, que agregó que "el domicilio no se cambiará".

El titular de la compañía Austral Construcciones fue beneficiado con un arresto domiciliario a raíz de un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que estaban excedidos los plazos de prisión preventiva que llegaron a los cuatro años y medio, superando los tiempos legales que marcan no más de tres.