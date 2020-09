Un día como hoy hace 14 años, Schumacher anunciaba su primer retiro de la Fórmula 1: su vida al volante

Hace exactamente 14 años anunciaba su retiro del automovilismo, luego de haber ganado siete campeonatos mundiales de Fórmula 1, cinco de ellos con Ferrari

Su talento al volante fue incomparable. Sin dudas, lo transformó en uno de los más grandes campeones de la historia del automovilismo de velocidad.

Michael Schumacher nació hace exactamente 51 años en la ciudad de Hermülheim, que en aquel momento estaba en Alemania Occidental. Todavía no había caído el muro de Berlín, menos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), cuando llegó al mundo quien sería uno de los nombres más resonantes en el automovilismo mundial.

En su haber tiene siete campeonatos mundiales de Fórmula 1. De ellos, dos fueron con la escudería Benetton en 1994 y 1995, mientras que los otros cinco fueron con Ferrari, entre 2000 y 2004. Con sus siete títulos Schumacher llegó a superar a los cinco campeonatos que había obtenido el argentino Juan Manuel Fangio.

Pero no solo se cuentan los campeonatos ganados.

El alemán también fue subcampeón en 1998 y 2006, quedó tercero en 1992, 1996 y 2005, llegó cuarto en 1993 y ocupó el quinto puesto en 1999.

A lo largo de toda su carreta, Schumacher acumuló 91 victorias y 155 podios, de modo que también superó los números de Alain Prost, quien ostentaba dichos récords en la década de los 90.

Según explican los especialistas en automovilismo, si se tuviera en cuenta el actual sistema de puntos, el también llamado Káiser contaría con 3.890 puntos, los cuales lo convertirían en el piloto con más cantidad de puntos en la historia de la Fórmula 1.

Schumacher acumuló siete campeonatos mundiales en su haber

Así empezó

Schumacher se subió por primera vez a un auto tipo kart a los cuatro años de edad. Su padre, llamado Rolf, era mecánico de la pista de karts de Kerpen, lo cual le permitió colocar un motor monocilíndrico de un ciclomotor a un kart a pedales.

Creció en el manejo de karting hasta que llegó a ser subcampeón del mundo junior con apenas 16 años, y posteriormente llegó al puesto de campeón alemán y europeo con 18 años.

Michael Schumacher debutó en la Fórmula 1 con Eddie Jordan, quien lo llamó para sustituir al belga Bertrand Gachot. El entonces novato ingresó en un circuito en el que no había corrido nunca y mostró un buen rendimiento en Bélgica, inclusive superó a Andrea de Cesaris, quien fuera su compañero.

En aquel momento, Schumacher obtuvo el 7° puesto en la clasificación.

Ese resultado hizo que Flavio Briatore lo llamara para ocupar, en la siguiente carrera, un asiento en Benetton-Ford. Esos fueron los comienzos de una vida de éxitos.

Su primer retiro

El 10 de septiembre de 2006, Schumacher ganó con Ferrari el Gran Premio de Italia, que era la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

Poco después de su victoria, confirmó algo que ya se presentía en las últimas semanas: que se iba a retirar de la competencia.

"Las palabras no bastan y diga lo que diga ahora nunca podré expresar lo mucho que amo este mundo fascinante de los deportes de motor y todo lo que me ha dado. Desde el karting a la Fórmula Uno he vivido momentos que jamás olvidaré. Estoy profundamente agradecido por todo lo que he tenido", decía el comunicado conjunto emitido por Ferrari y que reprodujo en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado, apoyado e inspirado desde mi infancia. Sobre todo, quiero dar las gracias especialmente a Corinna y a mis dos hijos, que me han dado la fuerza para hacer lo que he hecho", agregaba.

"Todos estos años en la Fórmula Uno han sido fantásticos, especialmente los que he pasado junto a mis amigos en la "Scudería". Pronto mi futuro le pertenecerá a mi familia, aunque me alegro de seguir siendo parte de Ferrari. Sin embargo, ahora lo que importa es este campeonato del mundo", completaba.

Retiro

Tras retirarse de Fórmula 1 en el año 2006, Schumacher compitió en motociclismo de velocidad en 2007.

Sin embargo, regresó a Fórmula 1 en 2010 a las órdenes de Ross Brawn en el equipo Mercedes.

De modo que oficial y definitivamente, se retiró al terminar el 2012, apenas un año antes de su accidente.

Michael Schumacher, en pleno festejo

El terrible accidente

Tal como es de público conocimiento, Michael Schumacher actualmente se encuentra en coma, situación en la que permanece desde hace casi siete años. El campeón automovilístico sufrió, en diciembre de 2013, un accidente mientras practicaba esquí en sus vacaciones familiares. El grave evento tuvo lugar en estación invernal francesa de Méribel, en los Alpes franceses, mientras Schumacher esquiaba fuera de pista.

Si bien en los primeros días y semanas el mundo estuvo muy pendiente de la salud del campeón alemán, luego su familia decidió mantener la privacidad y su pronóstico bajo reserva. Es por eso que actualmente se sabe que se encuentra en su domicilio y que su familia espera su recuperación, pero no hay más información acerca de la evolución de su condición.

Un campeón, amante de la velocidad, que vivió arriba de un auto andando más rápido de lo que la mayoría de las personas podrían soportar, actualmente está luchando por su vida y el mundo espera el momento en que quizá pueda salir de su hogar.