¿La foto del año?: una imagen de un papá cocodrilo con más de 100 crías

Un fotógrafo captó el momento en que un reptil se desplaza con más de un centenar de crías en el lomo, en el Santuario Nacional Chambal, en Uttar Pradesh, en el norte de la India.

De esa manera, Dhritiman Mukherjee se posicionó como uno de los favoritos para ganar el premio Fotógrafo de Vida Silvestre del Año, iniciativa que promueve el Museo de Historia Natural de Londres.

La imagen no sólo llama la atención por su espectacularidad visual sino además porque exhibe a un gavial del Ganges de cuatro metros, una especie de cocodrilo de hocico largo que se encuentra en peligro de extinción. Calculan que existen unos 650 adultos, 500 de los cuales habitan en santuarios naturales, según el museo londinense.

Y cobra mayor importancia la foto al considerar a este ejemplar con tan numerosa descendencia, ya que los expertos creen que debió aparearse con siete u ocho hembras para conseguir tanta cantidad de crías.

"Son cocodrilos que se alimentan de peces y que, por lo general, temen mucho al hombre, pero durante la temporada de reproducción se ve un cambio en el comportamiento", precisó Mukherjee.

Talk about a supportive parent! In @dhritimanimages's #WPY56 Highly Commended image, a large male gharial, a critically endangered species, acts as a ferry for his numerous offspring. Discover more about this image and the others we’ve released early: https://t.co/H7ZgzXkKuy pic.twitter.com/v8mODWQHu8 — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) September 2, 2020