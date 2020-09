Un día como hoy nacía el actor Paul Walker: películas recomendadas

Hace 47 años nació el actor que se llevó todas las miradas en Rápido y furioso, pero también tuvo otros éxitos a lo largo de su carrera

Un 12 de septiembre de 1973 nacía, en el estado de California, Paul Walker. Actor, modelo y fanático de los autos y de la velocidad, su vida fue rápida y dejó este mundo hace ya siete años.

Su papel más conocido fue el de Brian O'Conner en la película de acción Rápido y furioso (The Fast and the Furious, en inglés). El éxito fue tan grande que repitió el papel en cinco de las seis siguientes películas de la franquicia, que año a año se supera en taquilla.

Aunque Rápido y furioso fue la película más exitosa, no fue la única que Walker hizo en toda su carrera. Actuó en otras películas como Bajo cero (2006), Timeline (2003), Inmersión letal (2005), Nunca juegues con extraños (2001) y La prueba del crimen (2006).

No todo fueron películas

Tras licenciarse en biología marina en la Universidad de California, estudios que combinaba con su carrera como modelo profesional, Walker comenzó su carrera como actor invitado en varios programas de televisión como The Young and the Restless y Touched by an Angel. También obtuvo fama a través de películas para adolescentes tales como Alguien como tú y Juego de campeones.

Un joven Paul Walker, al comienzo de su carrera

Fuera de la actuación, fue el rostro de la marca de perfumes The Coty Prestige, la fragancia Davidoff Cool Water para hombres, y protagonizó la serie de National Geographic Channel, Expedition Great White. También fundó la organización benéfica "Reach Out Worldwide" (ROWW), una organización que provee los esfuerzos de ayuda para zonas afectadas por desastres naturales, por lo que a menudo era elogiado por su trabajo de caridad fuera de la pantalla, tanto como el de intérprete.3​

Paul Walker falleció el 30 de noviembre de 2013 en California, tras un accidende automovilístico con su auto, en el que iba a alta velocidad. Tras su muerte, se estrenaron tres películas que había filmado: Hours (2013), Brick Mansions (2014) y Furious 7 (2015).

La canción See You Again de Wiz Khalifa, que estuvo nominada a los Premios Globo de Oro a la mejor canción original como parte de la banda sonora de Rápido y furioso 7, es un homenaje a Walker.

Películas recomendadas

Rápido y furioso, toda la saga

La saga se inicia con Rápido y furioso (2001), con el joven policía Brian O'Conner que entra en el mundo del tuneado de vehículos para desenmascarar las carreras ilegales de Dominic Toretto (Vin Diesel), pero todo se complica cuando se enamora de su hermana Mia Toretto (Jordana Brewster).

La saga continúa con Rápido y furioso 2 (2003), que al dejar escapar a Toretto en la primera película, O'Conner se muda a Miami, que se visualiza a través del cortometraje lanzado previo al estreno de la segunda película titulado Turbo-Charged Prelude (2003), para borrar sus antecedentes a cambio de encarcelar a Carter Verone con la ayuda de Roman Pearce (Tyrese Gibson).

La cuarta película es Rápido y furioso: Rápido y furioso (2009) y se desarrolla como la secuela directa de la primera, en la que resurge la amistad de Dominic 'Dom' Toretto y Brian, la relación con Mia y Brian se une al equipo de Dom, dejando atrás su vida como policía e iniciando una vida como fugitivo de la ley.

En la quinta entrega, Rápido y furioso 5 (2011), Dom, Mia y Brian se esconden de la ley en Brasil, pero son perseguidos por los agentes Luke Hobbs (Dwayne Johnson) y Elena Neves (Elsa Pataky). Para poder seguir huyendo, forman un equipo junto con Roman Pearce (Tyrese Gibson), Tej Parker (Chris Bridges), Gisele Yashar (Gal Gadot), Han Lue (Sung Kang), Leo Tego (Tego Calderón) y Rico Santos (Don Omar), para poder robar al multimillonario villano de Río de Janeiro.

En la sexta entrega Fast & Furious 6 (2013), Brian y el resto del equipo están dispersados por el mundo disfrutando del dinero del golpe en Río, pero el agente Luke Hobbs sigue tras su pista, y tras la del villano Owen Shaw (Luke Evans), el supuesto asesino de Letty, que resulta estar con vida y a sus órdenes, por lo que Hobbs pide una tregua a Toreto y a su equipo, para cazar a Shaw, que acaba siendo el causante de la muerte de Gisele.

En la séptima entrega Rápido y furioso 7 (2015), Dom, Brian y todo el equipo disfrutan de su libertad tras ser liberados de los cargos al atrapar y casi matar a Owen Shaw en la entrega anterior. Pero aparece el hermano mayor de Owen, Deckard Shaw (Jason Statham), que busca venganza por su hermano, y quiere eliminar a todo el equipo de Dom, comenzando por asesinar a Han Lue, en Tokio, —haciendo alegato de la tercera película Tokio Race — por lo que el equipo volverá a unirse, junto con Hobbs, para vencer a Deckard Shaw.

Paul Walker era fanático de los autos y de la velocidad

Inmersión letal

Esta es otra de las películas en las que actuó Walker. Cuando cuatro buceadores de estilo libre descubren una nave hundida creen que su sueño de hallar un tesoro escondido se ha hecho realidad. Pero en sus cercanías, en el fondo del océano, desentierran otro misterio más siniestro.

Estos amigos cazadores de tesoros hacen un pacto para mantener en secreto ambos descubrimientos para de esa forma poder excavar el pecio antes de que un cazador de tesoros rival averigüe su secreto y les birle el oro.

Pero con tanto en juego, sus lealtades se ven puestas a prueba. Haciendo frente a peligros ocultos en toda ocasión, los cazadores pronto se convierten en la presa.

Nunca juegues con extraños

Lewis Thomas está listo para comenzar sus vacaciones de verano, un viaje en coche por todo el país acompañado de la chica de sus sueños, Venna. Sus románticos planes se ven postergados cuando Fuller, su hermano, sale de prisión. Famoso por meterse siempre en líos, el exconvicto convence a Lewis para divertirse a costa de un solitario camionero usando una radio de onda corta que instalan en el coche. Pero al camionero, que se hace llamar Clavo Oxidado, no le hacen gracia las bromas y decide vengarse a su manera.

Esta película dirigida por John Dahl recuerda en su argumento al planteado por Steven Spielberg en "El diablo sobre ruedas", cinta donde un misterioso camionero perseguía obsesivamente a un pacífico automovilista. En esta ocasión, Dahl presenta un thriller con unos notables giros humorísticos protagonizado por tres personajes perdidos en medio de ninguna parte.

La historia se sustenta sobre los hombros del trío protagonista, formado por Paul Walter ("Rápido y furioso"), Steve Zahn ("Salvajemente tiernos") y Leelee Sobieski ("La hija de un soldado nunca llora").