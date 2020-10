Trump, hospitalizado: desde la Casa Blanca alertan que su estado es "muy preocupante" y que vienen 48 horas críticas

Trump fue hospitalizado en un centro médico situado a las afueras de Washington DC en la tarde del viernes. Hay dos versiones sobre su estado de salud

En una breve comparecencia frente al hospital militar Walter Reed, el equipo médico de Donald Trump informó que el presidente estadounidense evoluciona favorablemente, días después de dar positivo en covid-19.

Sin embargo, otras informaciones conocidas poco después ofrecen un panorama más reservado.

Trump fue hospitalizado en este centro médico situado a las afueras de Washington DC en la tarde del viernes.

"Recomendé que trajéramos al presidente a Walter Reed como medida de precaución para poder darle la supervisión y cuidado necesarios", declaró el doctor Sean Conley.

"Han pasado 72 horas desde el diagnóstico, la primera semana de covid, en particular los primeros 7 a 10 días, son los más importantes para determinar el probable curso de la enfermedad. Ahora mismo su equipo y yo estamos extremadamente contentos con el progreso del presidente", añadió.

"El jueves tenía una tos leve, cierta congestión nasal y fatiga. Todo esto se está resolviendo y mejorando".

Conley dijo que Trump no ha tenido fiebre en 24 horas y no está recibiendo oxígeno "ahora", pero no aclaró si lo necesitó en algún momento.

El doctor se mostró "cautelosamente optimista" sobre la salud del presidente, aunque dijo que no puede decir cuándo saldrá del hospital.

La mención a las 72 horas suscitó confusión sobre el avance de la enfermedad, por lo que Conley emitió posteriormente un comunicado en el que aclaró que utilizó ese término erróneamente.

"El presidente fue diagnosticado con Covid en la noche del jueves 1 de octubre", precisó.

Además, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, contradijo el mensaje de los médicos y le dijo a la agencia Associated Press que los signos vitales del presidente en las últimas 24 horas fueron "muy preocupantes" y que las próximas 48 horas serán "fundamentales", según BBC Mundo.

"Todavía no estamos en un camino despejado hacia la recuperación total", señaló.

Trump fue hospitalizado en un centro médico situado a las afueras de Washington DC en la tarde del viernes

Tratamiento

En su primer día de hospitalización, Trump recibió dosis de anticuerpos monoclonales y del fármaco antiviral remdesivir como parte de su tratamiento.

El coctel de anticuerpos monoclonales administrado a Trump está destinado a reducir los efectos del virus y puede acelerar la recuperación, señala la compañía privada Regeneron, que fue contactada por la Casa Blanca para la terapia.

Si bien no existen tratamientos aprobados por la Organización Mundial de Salud para el Covid-19, el protocolo sanitario brindado a Trump es uno de los candidatos más prometedores, de acuerdo a lo que señalan médicos estadounidenses.

Mientras que el remdesivir fue señalado como uno de los pocos medicamentos que demostró ser eficaz en la lucha contra el coronavirus.

Actúa atacando una enzima que el virus necesita para replicarse dentro de nuestras células y puede reducir el período de recuperación de la infección.

En un video compartido en su cuenta de Twitter el viernes antes de ir al hospital, el mandatario afirmó que se encuentraba bien y expresó que es optimista respecto a su recuperación y la de su esposa.

"Creo que me encuentro bien", dijo. "Quiero agradecer a todos por su gran apoyo. Lo aprecio y no lo olvidaré nunca", afirmó Trump.

La Casa Blanca informó que no se realizó ninguna transferencia de mando al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, según BBC Mundo.

"El presidente sigue al mando", sostuvo la directora de comunicaciones Alyssa Farah.

El presidente fue diagnosticado con Covid en la noche del jueves 1 de octubre

Walter Reed, en las afueras de Washington DC, es uno de los hospitales militares más grandes y prestigiosos de Estados Unidos. Es el centro médico al que suelen acudir los presidentes estadounidenses para su revisión anual.

En este contexto, las elecciones presidenciales de Estados Unidos dieron un giro total. Esa frase podría haberse escrito sobre cualquiera de los momentos de este año tumultuoso en la política estadounidense, pero nada como esto ocurrió en este año, esta década y este siglo.

Solo 32 días antes de las elecciones presidenciales, Donald Trump dio positivo por covid-19. Dada su edad, 74 años, se encuentra en una categoría de alto riesgo de sufrir complicaciones por la enfermedad.

Tendrá que estar en cuarentena mientras recibe tratamiento, lo que significa que la contienda presidencial de Estados Unidos, al menos desde su lado, se alteró de manera fundamental.

Las implicaciones iniciales son obvias. El riguroso programa de campaña del presidente, que incluyó visitas a Minnesota, Pensilvania, Virginia, Georgia, Florida y Carolina del Norte en la última semana, queda en suspenso indefinido.