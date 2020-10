Rating: Lanata disfrutó de su último domingo antes de Masterchef

En Telefe, Marley tuvo a Santiago del Moro y Rocío Marengo, quienes adelantaron todo sobre el certamen culinario y compartieron su viaje a Corea del sur

Este domingo fue el último en el que compitieron mano a mano PPT y Por el mundo en casa. Desde la semana próxima el programa de Jorge Lanata tendrá que vérselas con la gala de eliminación de Masterchef Celebrity.

El ciclo de "infoentretenimiento" de eltrece logró ganar la franja y se ubicó como lo más visto de cada domingo. En esta última jornada, Periodismo para todos se impuso con una marca máxima de 14.3.

En Telefe, Marley tuvo a Rocío Marengo, una de las participantes de Masterchef Celebrity, y a Santiago del Moro, quienes adelantaron todo sobre el certamen culinario y también compartieron momentos inéditos de su viaje a Corea del sur con picos de 8 puntos.

Durante la segunda parte de la tarde, la repetición de Elif permitió a Telefe lograr un rating de 7.1, mientras en la vereda opuesta la emisión de Rápidos y Furiosos 6 obtuvo un rating de 6.6.

Después de las 23.00, con el comienzo de MDQ, eltrece alcanzó un promedio de 7.4, mientras que el último tramo del ciclo conducido por Marley obtuvo un rating de 8.6.

Rating; un adelanto de la nueva pelea dominical nocturna

Un día antes del estreno de MasterChef Celibrity, Telefe calentó los motores y aprovechó el primer tramo de Por el Mundo para que Marley mantuviera una charla con Del Moro y los tres jurados del certamen. De ese modo, el conductor del ciclo tuvo la posibilidad de tener un adelanto sobre qué puede esperar el público de esta nueva edición del popular certamen de cocina.

Al comienzo de la emisión, Del Moro recibió a su invitado en el gran estudio que servirá de hogar para la competencia, y donde llevarán adelante sus preparaciones famosos como Iliana Calabró, El Polaco, Patricia Sosa, Boy Olmi y Claudia Villafañe.

En el caso de la ex esposa de Diego Maradona, destacaron que es su debut en como concursante de un programa televisivo. "Son ocho islas, hay todo tipo de utensilios, y acá se desarrollará la acción todas las noches. Son dos grupos que estarán divididos", detalló Del Moro.

Mientras recorría el estudio, Del Moro le contó a Marley cómo será la dinámica de MasterChef Celebrity. Los lunes y los martes cada uno de los dos grupos de ocho concursantes, realizarán las preparaciones sugeridas por el jurado. Los miércoles cocinarán los mejores puntajes, y los jueves, los peores. Los domingos será la gala de expulsión.

Más adelante, ambos saludaron a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Marley les contó entre risas: "Me gusta hacer platos, estoy haciendo cosas más saludables que antes".

Y reconoció que sus preparados aunque tiene buen sabor no suelen tener buen aspecto. "Quedan muy feos, el gusto es rico, pero las cosas quedan inmundas a la vista", describió.

"El tano come todo el día, a Betular le gusta mucho lo duce, y bueno, Martitegui es el malo, es bravo" dijo entre risas Del Moro, que agregó: "Me impresiona porque ellos viendo el plato, se dan cuenta lo que le falta, prueban un bocado y saben absolutamente todo, es imposible pasarlos por arriba o convencerlos de algo que no es". De esa manera, quedó todo listo para que MasterChef Celebrity se sume desde este lunes a las 22.30, a la grilla de Telefe.