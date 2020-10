Navarro: "El plan fracasó, se están convirtiendo en un mal Gobierno, tengan la dignidad de irse"

El conductor televisivo y radial Roberto Navarro se mostró muy enojado con las últimas medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional y exigió a integrantes del Ejecutivo que "tengan la dignidad de irse".

"Hay momentos en que parece que se van convirtiendo en un mal gobierno, la mayoría de los funcionarios de este gobierno no quieren estar donde están, no quieren pelearse con el poder, sienten que esa guerra no es suya", soltó Navarro.

"Debió encarar el problema cuando asumió"

En su editorial en El Destape Radio, Navarro comenzó: "El gobierno tiene el dólar que se merece, debió encarar el problema de las reservas cuando asumió, porque Macri le dejó tierra arrasada, pero no lo hizo, debió encararlo en abril cuando supo que estábamos en pandemia, pero no lo hizo".

"Tomó medidas hace dos semanas que fueron muy malas, que empeoraron la situación, la semana pasada tomó otras medidas que la volvieron a empeorar, decirle al campo que las retenciones son del 33%, pero que por un tiempo van a ser del 30% para que liquiden es inútil por las diferencias con los tipos de valores del dólar…el gobierno no sabe si presionar al campo o seducirlo entonces se queda en el medio. Un símbolo más de tantas indefiniciones como la expropiación de Vicentín", agregó.

"Cuando el kirchnerismo se fue transformando en el primer gobierno progresista en décadas. muchos funcionarios se fueron, no querían formar parte de un gobierno que le quitaba privilegios al poder económico histórico. Más tarde, cuando el gobierno de Cristina terminó, se fueron muchos más del kirchnerismo, querían alejarse de Cristina y hacer olvidar al poder económico que estuvieron con ella, muchos, no todos, fueron parte del lawfare", remarcó el periodista en su editorial.

El periodista criticó con duras palabras al Gobierno nacional

"Hay muchos funcionarios que no juegan bien"

"Muchos de esos dirigentes que acompañaron a Macri y persiguieron al kirchnerismo, hoy están en el gobierno, son parte del gobierno y está bien, los aceptó Cristina, porque se pensaba que con ellos que son peronistas y conservadores se podía pactar la paz con el establishment, me parece fantástico para salvarnos de una derecha entreguista, asesina, ese era el plan y parecía bueno porque nos alejaba de la peor derecha, pero no hubo paz, el plan fracasó, el poder económico trata al gobierno de dictadura, de ladrones, de ser Venezuela, hablan de golpes, organiza marchas del contagio, levantamiento policiales, le hace la guerra al gobierno que le propuso la paz, el tema es que ahora estamos en guerra con el establishment y nuestro ejercito está compuesto por sus soldados o al menos amigos, cómplices… por eso no tienen convicción de llevar a cabo un plan progresista, se pelean por quedar bien con Clarín, un ministro le da cientos de millones en ATP, otro le da cientos de millones en cuadernillos educativos, otro le da cientos de millones en pauta, entre abril y septiembre Clarín recibió 782 millones de pesos en esos tres conceptos, en un año serán maá de mil millones de pesos".

Y siguió: "Hay muchos funcionarios que no juegan bien, son desorganizados por la lógica de la coalición, por eso hay momentos en que parece que se van convirtiendo en un mal gobierno, la mayoría de los funcionarios de este gobierno no quieren estar donde están, no quieren pelearse con el poder, sienten que esa guerra no es suya, hay algunos que sí, pero en esa mezcla se arman estos planes económicos que duran una semana, no saben si apretar a los bancos o darles negocios, no saben qué quieren ni hacia dónde van, no saben con quien tiene que hacer alianzas, un día son la derecha menemista que pactan con el establishment y al otro día son chavistas que ponen un cepo tan cerrado que llevan al dólar paralelo 100% arriba del oficial".

El periodista Roberto Navarro le pidió al presidente Alberto Fernández que cambie su gabinete

Pidió un cambio de gabinete

Tras aclarar que sus palabras no van dirigidas a Alberto Fernández únicamente, Navarro continuó: "El gobierno no se resigna que no habrá paz, que tiene que pelear y para pelear tiene que cambiar funcionarios y alianzas, si este gobierno cambia le va a ir bien, si no va a perder las próximas elecciones, tiene que decidir qué quiere ser, un menemismo que pacte la distribución regresiva de la renta, pero tenga paz o una lucha total para lograr una distribución del ingreso más justo, una de las dos cosas, esto del medio es todo pérdida, tenemos lo peor de ambos modelos, injusticia y guerra, se armó un equipo para la paz y estamos en guerra".

"Hay que hacer un cambio de gabinete generalizado con ministros, secretarios, subsecretarios, hay que armar un plan político y económico que esté a la altura de las circunstancias actuales, el gobierno todavía está a tiempo de jugar con garra e inteligencia, pero tiene que hacerlo rápido (…) Los funcionarios que están aterrados por si vuelve la derecha tengan la dignidad de irse, espero armen un gobierno homogéneo, inteligente y honesto con vocación de reconstruir el país con todos los sectores, empresariado incluido que quieran un país digno de ser vivido", señaló Navarro.