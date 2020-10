¿Mensaje subliminal? El postre que Juana Viale le sirvió a Sergio Massa fue tendencia en las redes

En las redes se rieron de la elección de la producción del programa que se emite por canal 13 a la hora de servirle el postre al diputado

Este fin de semana, Juana Viale recibió en la mesa de su abuela a Sergio Massa, con quien vivió un momento muy tenso: "Vos también dijiste que no ibas a volver con Cristina y el kirchnerismo, y sin embargo volviste", le lanzó la hija de Marcela Tinayre, dejando a todos con la boca abierta.

Esto generó un verdadero revuelo en las redes sociales, donde no se guardaron nada, y dispararon tanto a favor como en contra de la morocha. "Los que creen que Juana Viale, cuyo único mérito en su vida es ser muy linda y broncearse en punta del este, y no soy machirula si no realista, hace las preguntas, ¡¿no se dan cuenta que en varios momentos de hoy se las decían por cucaracha?!", lanzaron.

Pero el momento más entretenido para los usuarios de las redes sociales fue cuando, de postre, el cocinero del programa le sirvió al presidente de la Cámara de Diputados un panqueque, algo que muchos señalaron como mensaje subliminal hacia el funcionario.

Hay que ser turro para servirle un panqueque a Massa!!Cuando vaya D'Elía le encajan una morcilla...Adoré!! pic.twitter.com/kCvEoDIGXf — ricardo nardo (@goodycashh) October 18, 2020

Un caso de panquecofagia. Vamos a denunciarlo ante la Corte Penal Internacional. pic.twitter.com/FXRVog3wKO — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 18, 2020

Massa habla de grandeza y el país junto con el dólar están por explotar dejen de mentir !! La gente no tiene para morfar ,tirando siempre merd al gobierno de Macri no hay solución con esta gente. #MesazaEnCasa pic.twitter.com/7MMYkd6fJj — #Estrella ❤❤ (@Nosaltoque) October 18, 2020

#MesazaEnCasaHice panqueque, quieren? Después pasó la receta de la massa pic.twitter.com/zpkVY2SvIS — ROBERTO HERNÁNDEZ (@MisterPolentaxd) October 18, 2020

Sergio Massa propone una reforma tributaria: "Que pague más el que más tiene"

Sergio Massa se refirió a la posibilidad de una nueva reforma tributaria, contó la trastienda del caso del exdiputado Juan Ameri, lanzó varias definiciones sobre el rumbo económico y estableció un paralelismo entre la situación actual y la crisis del 2001.

"A Ameri tardé 52 minutos tardé en suspenderlo y ocho horas en echarlo. Les cuento el momento: lo descubrí yo", señaló en declaraciones al Trece el titular de la Cámara baja en el inicio de su relato.

"El que preside, que soy yo, ve las pantallas. Pero los legisladores no las ven. A tal punto que, cuando pedí la suspensión, Mario Negri (jefe del interbloque de Cambiemos) me dijo: ‘Presidente, ¿me puede explicar qué está pasando?’. Y la ‘Negra’ (Graciela, miembro de Consenso Federal) Camaño" me dijo: ‘Espere, Massa, arme una comisión. No se exceda’".

El titular de Diputados continuó: "Tengo primos en Italia que me mandaron el Corriere della Sera con la noticia. Y el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, me mandó el link con la noticia publicada por el Folha de San Pablo, y era la más leída del día". Y sentenció: "Fue una vergüenza mundial. Y son las cosas que te dan bronca porque son las cosas que hacen que la gente se enoje con la política".

Massa y una reforma tributaria: "Que pague más el que más tiene"

"El desafío que tenemos es generar un país que genere más dólares que los que consume", subrayó Massa respecto al rumbo económico a seguir. Y acotó que "la devaluación es sinónimo de empobrecimiento".

Massa y una reforma tributaria: "Que pague más el que más tiene"

"En el 2021 no vamos a tener más ajuste, sino que vamos a tener más inversión pública. Tenemos que animarnos a transformar los programas sociales en programas de empleo", afirmó Massa. Y adelantó que "en los próximos días vamos a encarar la reforma tributaria, que no son más impuestos como dicen, sino impuestos más justos".

El fundador del Frente Renovador señaló que en el actual esquema tributario "hay 20 mil pesos de distancia entre la línea de la pobreza y el que paga Ganancias".

Y profundizó: "Tenemos que reformar integralmente el sistema y hacerlo más progresivo: que el que menos puede, pague menos y el que más tiene, pague más. El sector que más paga es el que tiene un plan social, en términos de ingresos".

Massa se animó también a una comparación entre el proceso actual y la crisis de 2001. "Hoy tenemos más herramientas como Estado. En aquel momento no existía la asignación universal por hijo ni los programas sociales que existen hoy, que te ofrecen un colchón social", argumentó. Y estimó que "a fin de año vamos a tener tres vacunas contra el coronavirus".

Por último, el exintendente de Tigre desmintió que le hayan ofrecido el cargo de Jefe de Gabinete y respaldó a Santiago Cafiero.

"Trabajo codo a codo con Cafiero, lo hacemos bien en el día a día; me encanta el trabajo que estoy haciendo, creo que soy muy útil para el Gobierno como presidente de la Cámara, tendiendo puentes y generando diálogo", aseguró.