Espert: "Hay una decisión del kirchnerismo de avanzar sobre la propiedad privada"

El economista cuestionó la toma del campo de Luis Etchevehere, apuntó contra Juan Grabois y consideró que el dirigente social "es el Gobierno, sin duda"

El economista José Luis Espert consideró "gravísima" la usurpación de tierras que denunció el exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere y apuntó contra el dirigente social Juan Grabois al considerar que "debería estar preso si funcionara realmente la Justicia" por "haber cortado calles y violentado la Constitución".

"Es gravísimo. Más allá de la letra chica del fallo del juez, acá hay un claro mensaje contra la Sociedad Rural, contra el campo y contra un exministro de Mauricio Macri", sostuvo el economista al tiempo que sostuvo que Grabois "es el Gobierno, sin duda".

En declaraciones al canal de noticias LN+, Espert advirtió que "hay una decisión del kirchnerismo de avanzar todo lo que se pueda sobre la propiedad privada", y relacionó las tomas con lo ocurrido con Vicentin.

En ese sentido, opinó que "a lo mejor ahora vuelven a encontrarse con un límite", y apuntó en duros términos contra la dirigencia política al considerar que está desconectada de la crisis económica que atraviesa el país. "Son vagos inútiles. No creo que quieran hacer algo parecido a lo de Venezuela: montar un estado narco-terrorista, eso no", disparó.

Además, el excandidato a presidente apuntó contra Cristina Kirchner y sentenció: "Es una gran ignorante, en general y, en particular, de temas económicos".

Al respecto, se refirió a la carta que escribió la vicepresidenta y en la que habló de la crisis económica y consideró que sus propuestas son "muy ridículas".

"Si necesitamos un acuerdo multisectorial para controlar al dólar, manejar el país y hacer las reformas que hay que hacer para cortar con la decadencia entonces hace falta una fuerza supranacional que nos gobierne. El tema del dólar debería ser una cosa chiquitita", indicó.

Por otro lado, opinó que "parece una comentarista y es la vicepresidenta", y consideró que "se despega, como que no gobierna ella".

Por último, aseguró que es "falso" que la Argentina tenga un problema de escasez de dólares y remarcó que el país es un "productor nato de dólares con la agroindustria, el petróleo, la energía, los minerales que tiene y las economías regionales, que son todos productos de exportación". "Si faltan dólares cada tanto es porque hay mucha desconfianza muy seguido", concluyó.

Melconian: "No leí en la carta de Cristina nada sobre los derechos de propiedad"

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió a la carta de Cristina Fernández de Kirchner que llamó a un acuerdo político para enfrentar la inestabilidad cambiaria y dijo que no resuelve el problema de una "fórmula presidencial muy original" en la que están mezclados los papeles de liderazgo.

Coincidió con la vicepresidenta respecto a que la economía bimonetaria es uno de los principales problemas, pero señaló que "la desorientación que tiene el equipo económico" al respecto. "Es administrable esta crisis, pero la han dejado llegar muy lejos", agregó.

En declaraciones a Radio Mitre, el ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri dijo que en términos macro "seguimos flotando para peor porque hay cuestiones contradictorias o porque las cuestiones que eran centrales desde el inicio no se resolvieron. No sé si hay un signo de preocupación y picó primero la vicepresidente", en referencia a la carta que la ex presidente publicó ayer en su sitio web.

"Acá hay dos temas. Uno era conocido y otro no. Estamos en una mezcla de una fórmula presidencial primero y poder ejecutivo después donde se mezclan liderazgo, papel presidencial, etc. Esto fue una fórmula muy original, arrancó así, vinieron los primeros 100 días y, después un segundo bombazo inédito que es la pandemia, se le agregó el silencio vicepresidencial que fue un problema que para mí la carta de ayer no resuelve", dijo. "No resuelve una fórmula presidencial rara", dijo.

En cuanto a los dichos de Cristina Fernández respecto al problema que supone la economía bimonetaria, Melconian coincidió. "Voy a coincidir con la Vice en que es un tema muy difícil. (...) Pero la desorientación que tiene el equipo económico del Gobierno respecto del problema es enorme. Hay un matete fenomenal", dijo.

Por otro lado, el especialista dijo que hay cinco puntos para un acuerdo político que calme al mercado y permita un régimen de transición.

"No he leído en la carta el respeto a los derechos de propiedad, base de la prosperidad en la faz de la tierra. Dos, reglas de juego. Tres, política exterior. Cuatro, gasto, federalismo y política tributaria. Cinco, sistema judicial independiente", agregó.

"Complementariamente con esto, hay que diseñar un marco monetario de transición por el momento para ir a un régimen definitivo. Hay que reorganizar una economía capitalista en la Argentina. Hay que levantar el prestigio de los que toman decisiones", agregó.

"El derecho de propiedad es inviolable. No me interesa ni Entre Ríos ni el Sur. Lo económico propiamente dicho es administrable, pero pasan los días y siguen con que el contado con liqui, con que retrocedo los controles, con que coloco un bono", dijo.

En ese contexto, el economista se quejó de la tardanza a la hora de tomar medidas en el Gabinete económico del Gobierno. "Es administrable esta crisis, pero la han dejado llegar muy lejos. Se dieron cuenta del desequilibrio monetario a los 7 meses", se lamentó y respecto del acuerdo con el FMI reclamó: "Aceleralo, metete en un acuerdo, dale marco. No vamos a sacar nada, pero te va a dar marco".