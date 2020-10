Polémica por el comentario de Eduardo Feinmann sobre los muertos por coronavirus

La diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti expresó: "Esta es la única grieta. Seres nefastos que banalizan el terrorismo de estado"

La Argentina superó el miérvcoles los 30 mil muertos por coronavirus. En este contexto, y mientras cientos de familias atraviesan la pérdida de sus seres queridos, el conductor radial y televisivo Eduardo Feinmann publicó en Twitter un comentario al comparar las víctimas del virus con los detenidos-desaparecidos de la última dictadura cívico-militar en el país.

"Ahora sí, son 30 mil", escribió el conductor en su cuenta de Twitter, e hizo el mismo comentario en el noticiero del canal de TV A24, cuando lanzó: "Llegamos a los 30 mil, esta vez sí".

El hashtag #Son30000 se convirtió en tendencia en esta red social y reunió a miles de usuarios que criticaron las políticas sanitarias del Gobierno, a 240 días desde que se detectó el primer caso de coronavirus en la Argentina y luego de siete meses de confinamiento social.

Ahora sí 30 mil. https://t.co/aCeT6x6wbk — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 28, 2020

Los dichos del codnuctor fueron repudiados por usuarios de Twitter, quienes calificaron de "irresponsable" por su comparación. La diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti expresó, dirigiéndose directamente a Feinmann: "Esta es la única grieta. Seres nefastos que banalizan el terrorismo de estado y el resto de los argentinos". Lo que fue replicado por el propio conductor:

Viniendo de Ud Sra, el nefasto, es una cucarda. Le dejo un beso. https://t.co/DQdxahpu2h — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 29, 2020

Hubo otras respuestas al tuit del conductor televisivo.

Sos una persona nefasta, Eduardo. — Ariel Cristófalo (@acristofalo) October 29, 2020

Un día puede que te arrepientas de estas cosas. — Castelopio ???? (@Castelopio) October 29, 2020

Ser horrible, ojalá algún día puedas superar q Macri perdió, q uds no vuelven más, los milicos tampoco. 30.000 compañeros desaparecidos Presentes, ayer hoy y Siempre! — ???????????????????????????????????????????????????????????????? (@chamitarg) October 29, 2020

Este miércoles fueron ingresados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 345 muertos y el total de fallecidos llegó a 30.071. Además, se sumaron 13.924 contagios y los infectados llegaron a 1.130.533. En el extremo opuesto, los recuperados se acercan al millón y ya son 931.147.

Semana caliente para Feinmann

Eduardo Feinmann y Facundo Pastor protagonizaron esta semana una escandalosa discusión en vivo con insultos incluidos en A24 al realizar el pase entre El Noticiero y 4 días poniéndose a hablar sobre el conflicto en el campo de los Etchevehere en la provincia de Entre Ríos.

El intercambio de palabras comenzó con afectuosos saludos entre los conductores, y el más joven de ellos señaló que "la grieta se metió en caso", a lo que el abogado respondió que "para él está tan claro".

"La cosa está tan clara. Acá hay un grupo de cien delincuentes que se metieron en la propiedad privada de una familia, de una sociedad anónima", sostuvo Feinmann.

"Me parece que vos ahí tenés un aspecto sucesorio muy complicado de explicar en televisión. Sucesiones fue la última materia que rendí. Tenés ese aspecto, un par de denuncias penales, un sinfín de capítulos abiertos que no sé cómo terminan. Obviamente hay una mirada, temprano hablé con Luis Miguel Etchevehere, y él sostiene eso, y después hablamos con Dolores", replicó el también abogado.

"No está permitida la libertad de expresión", señaló Feinmann al escuchar que su colega dijo que no le permitieron grabar en el campo de la polémica.

"No quieren que se registre el rostro de aquellos que forman parte del Proyecto Artigas", informó Pastor.

"Yo los llamo delincuentes. Después ponele el nombre que quieras, Proyecto Artigas, Proyecto Néstor Kirchner, Proyecto Cristina, Proyecto Grabois, no sé. Pero estos son cien delincuentes", enfatizó Eduardo, que añadió un picante comentario para su compañero de canal: "Mirá si se te meten cien en tu casa, ¿qué harías?".

El papel de la Justicia, en la mira

Facundo no le contestó y le dijo al analista político que no hay imágenes y que esas personas no quieren mostrarse. "Entiendo la mirada que tenés y obviamente hay que esperar que la Justicia falle", sostuvo.

Cuando Pastor recordó que el juez Raúl Damir Flores planteó que había aviso de legalidad, Feinmann opinó que el magistrado "es un burro".

"Te escuche enojado con el gobernador (Gustavo) Bordet", continuó el periodista en diálogo con el expanelista de Animales Sueltos.

"Ver la imagen esa de los policías siendo esclavos de los delincuentes es realmente una vergüenza. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, le pasaron los víveres a los delincuentes. Yo pretendo vivir en un país distinto al tuyo, Facundo. En serio. Muchas veces me enojo con vos porque creo que vos pretendés vivir en un país y yo pretendo vivir en otro", contestó el presentador de televisión y radio.

"Te veo un poquito afecto a estas circunstancias, a estas cosas, como que las dejas pasar. Es blanco y negro, no hay grises. Grabois es un delincuente", continuó Feinmann.

Pastor recordó la mirada que otorgó el juez de la causa y aclaró que no es afecto a nadie. "Si dice algo que nos convence, respetamos a la Justicia, y si dice algo que no nos convence, ¿ya el tipo pasa a no tener razón en lo que dice?", replicó.

"Él mismo reconoce que es una burrada. Hoy, como ya se sacó el peso de encima, reconoce que no sabía", aseguró enojado Eduardo.

Tensión en aumento

"¿No te parece increíble que una sucesión familiar sea tema de Estado, que involucre al Gobierno Nacional y Provincial, y que involucre a la Policía?", le preguntó Facundo a su colega.

"A mí me tiene sin cuidado Luis Etchevehere, su hermano, que hagan lo que se les cante con el campo. Yo lo que veo es que la política se metió. Grabois y funcionarios públicos se metieron en ese campo, una durmió ahí, esa delincuente, admitido por ella. ¿Cómo permiten que se cometa ese délito? Ella es cómplice, no lo puedo entender. Y el juez Flores ni sabe lo que es el Código Civil y Comercial", respondió la figura de A24 y Radio Rivadavia.

"Yo tengo una mirada constitucional de la propiedad privada. Si querés alterar eso, tenés que modificar la Constitución. Pero si partimos de la base de que adentro hay delincuentes y afuera no, vos salís con una postura tomada que la Justicia aún no resolvió", fue la crítica de Pastor que desató la bronca de su compañero, y agregó: "Yo lo que creo es que hay que esperar que la Justicia falle, imaginate si todas las noches vamos a hablar de quilombos de herencia o si hay que tener un país parado".

"No es un problema de herencia", consignó Feinmann, pero el conductor de 4 Días señaló la posición de Dolores Etchevehere.

Cansado, Eduardo mostró la documentación del escribano y le preguntó a Facundo: "¿Necesitás que el juez te diga, para saber vos como periodista, que no es un delito?".

"Siempre en un conflicto necesitás que la Justicia...", llegó a responder Pastor, pero Feinmann lo interrumpió y expresó su hartazgo con un exabrupto.

"No, quedate tranquilo, Pastor. El equivocado siempre soy yo. Quedate tranquilo. Vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. No, quedate tranquilo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo. Quedate tranquilo, Pastor querido", disparó el presentador de El Noticiero, mientras que alguien desde detrás de cámaras gritaba "¡se calentó!".

"Yo no dije eso", contestó sorprendido Facundo, a lo que su colega respondió redoblando la apuesta: "Sé que no lo dijiste, pero lo pensás".

"¿De dónde sacás eso? Dejame decirte que no es lo que yo pienso de vos, que no creo que te tengas que poner así", comentó el periodista de La Red.

"Quedate tranquilo. Debo tener un mal día", dijo Feinmann, para luego volver a preguntarle a su colega con el documento del escribano en mano: "¿Necesitás que un juez te diga esto?".

"Necesitás que un juez resuelva una sucesión y una herencia que no tiene partición, que no tiene inventario", argumentó nuevamente Pastor.

"Es que la señora de la que vos hablas ya cedió su parte y la firmó en esta escritura, en esta firma que está acá, ¿está claro?", preguntó su contrincante con fastidio.

"¿Pero eso está presentado en la causa o lo tiene el abogado de Etchevehere?", indagó Facundo, causando así el hastío de Eduardo.

"Está bien, listo, no voy a dar una clase. Mirá, no me vas a tomar examen, Facundo. Te agradezco mucho, buenas noches, hasta mañana. Gracias, querido", fueron las últimas palabras de Feinmann antes de marcharse del estudio de A24.

"Mi postura es que hay que esperar que la Justicia resuelva este tema, que es una herencia y que tiene muchas cuestiones vidriosas (…) Si no lo resuelve la Justicia, ¿quién lo resuelve? (…) ¿Está mal caminar por el medio y analizar lo que pasa? ¿Vamos a tildar de moderados a quienes quieren contar una información", expresó Pastor tras el cruce.