Rating: MasterChef repite su banquete de audiencia ante Lanata

El certamen de cocina tuvo su cuarta gala de eliminación con ocho participantes, quienes tuvieron que lucirse con su plato a base de sesos

Un nuevo fin de semana en el que se enfrentaron MasterChef Celebrity y Periodismo para todos. El certamen de cocina de Telefe había marcado 20 puntos el último domingo de octubre y el conductor televisivo Jorge Lanata apenas superó los 12 ese día.

Los participantes que no llegaron a cumplir las exigencias del certamen de cocina y tuvieron que afrontar la cuarta gala de eliminación ocho participantes, quienes tuvieron que enfrentarse a la caja misteriosa y lucirse con su plato a base de sesos.

Periodismo para todos llegó a marcar 11.7 con en el editorial con muñequitos y el informe centrado en las vacaciones de verano en el contexto de pandemia. El certamen de cocina de Telefe arrancó en 18 puntos y llegó a un pico de 22.2.

Rating: la competencia vespertina dominical

Durante el último tramo de la tarde, la repetición de Elif permitió a Telefe alcanzar un rating de 8.6, un valor con el que superó a eltrece, que con Rápido y furioso 7 se ubicó en 4.1.

Por el mundo le rindió a Telefe que subió a 10.1. La aparición de Damián Betular, uno de los chefs jurado del certamen de cocina, en el cumpleaños que Marley le festejaba a Mirko, también rindió muy bien en materia de rating, porque llevó a Telefe a ubicarse en 16.1.

Canal que ganó el rating del domingo 1 de noviembre

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el rating del día, por una diferencia de 3.4 puntos.

Promedio del día por canal

Telefe: 8.4

eltrece: 5.0

El Nueve: 1.3

América: 1.2

TV Püblica: 0.7

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity: 20.1

Cámaras en acción: 11.9

Periodismo para todos: 11.

Destacados del rating del domingo 1 de noviembre

La cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity alcanzó un rating de 20.1 puntos y fue lo más visto del día. Fue la marca más alta del certamen y el rating más alto en lo que va del año. Periodismo para todos promedió 11 puntos, bajó 0.6 puntos respecto a la emisión anterior. De todas maneras, fue lo más visto de eltrecer y lo tercero más visto de la jornada.

Pasión por el fútbol midió 3.2 puntos, y quedó primero en su franja. Además, cosechó lo mismo que el promedio de la temporada anterior. Aquí está el fútbol marcó 0.5 puntos. Quedó cuarto en su franja y fue la emisión más baja del ciclo en lo que va del año.

MasterChef Celebrity: la eliminación de Moldavsky

En la gala de eliminación en MasterChef Celebrity, los participantes que quedaron en la cuerda floja fueron Claudia Villafañe, Roberto Modavsky, Analía Franchín, Claudio García, Sofía Pachano, Fede Bal, Vicky Xipolitakis y Leticia Siciliani.

Cuando los participantes llegaron a sus estaciones, se encontraron con dos cajas, y una de ellas con candado. "Nunca me pone feliz una caja" confesó García con expresión de desilusión.

Para Claudia y Vicky fue su primera gala de eliminación, y por ese motivo Santiago del Moro les consultó cómo se sentían, pero las dos se mostraron muy relajadas.

Damián Betular, uno de los jurados junto a Santiago Martitegui y Donato De Santis, expresó: "Hoy les vamos a pedir que utilicen sus cerebros al cien por cien, y vamos a revelar qué hay en la caja misteriosa".

De ese modo, los concursantes se encontraron con seso. "Me bajó la presión" confesó Fede Bal, mientras sus compañeros no podían esconder la expresión de disgusto y rechazo.

La consigna propuesta por los especialistas fue la de preparar una pasta rellena, cuyo ingrediente central fuera el seso. Martitegui, muy atento a los platos más predecibles, les pidió que no los "aburrieran con las salsas".

Los participantes fueron al mercado y comenzaron sus preparaciones. En ese momento, Franchín protagonizó una caída que solo tuvo como consecuencia que su compra quedara en el piso.

Y mientras todos intentaban preparar sus pastas de golpe sonó la alarma, señal de una nueva instancia en el desafío. En ese momento, el conductor exclamó: "Van a tener que decodificar la combinación del candado de la segunda caja, abrirla y hacer lo que se les pide". Santiago les dio una cuenta matemática que escondía la contraseña, y que Claudia fue la primera en descifrar y compartir con el resto.

La segunda etapa consistió en preparar algún tipo de galleta que acompañara la pasta, y con más presión sobre sus hombros, los concursantes se pusieron manos a la obra. Al momento de la devolución del jurado, Analía fue la primera en ser llamada, y en la degustación Donato le dijo que la pasta "era elegante, y muy fina".

"Sorrentinos a la Leti Siciliani" dijo Del Moro, y así le dio pie a la participante. Al probarlo, Martitegui expresó: "Es un gran intento, pero las alcaparras quedan en vinagre, y eso llena todo de vinagre".

Sofía Pachano mostró sus sorrentinos de seso y boniato, que cumplieron pero sin destacar. Moldasvky exhibió un plato al que bautizó "Mi primera vez en el seso", recibió una fuerte reprobación por parte de Martitegui, que le remarcó que la pasta estaba cruda, y que el relleno se perdía.

Villafañe, y unos "ravioles a la Pochi" en homenaje a su mamá, conquistaron al jurado, y Betular dijo que Claudia "cumplió las expectativas". Entre risas, Vicky llevó sus "Sorrentinos inteligentes", sobre los que Donato explicó: "La pasta pide ser hidratada, y la crema resta puntos. Pero hoy tuviste suerte, no tocaste fondo".

García fue uno de los participantes que más dificultades experimentó durante la preparación, y cuando acercó su plato, tuvo unas palabras muy agradecidas con Donato: "Me nublé mal, y después viniste vos, y te vi como un técnico. Eso me dio ganas de seguir".

Si bien los especialistas consideraron que el plato no estaba logrado, no dejaron de destacar la evolución del ex futbolista. Al final, el jurado anunció que el eliminado de la velada fue Moldavsky.