Sorpresa en pandemia: ¿por qué Burger King pide a sus clientes que compren en McDonald's?

La pandemia del coronavirus transformó muchas cuestiones en el planeta y también parece haber impactado en una de las rivalidades comerciales más famosas de todos los tiempos: la que enfrenta a Burger King y McDonald's.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, la filial británica de Burger King les pidió sus clientes que por una vez consuman en McDonald’s y otras cadenas de comida rápida.

¿Por qué? Se trata de un gesto que quiere servir de apoyo para el sector de la gastronomía en Reino Unido tras las nuevas restricciones anunciadas por el primer ministro Boris Johnson.

"Nunca pensamos que íbamos a pedirte esto. Nunca llegamos a pensar que nos animaríamos a hacer pedidos a KFC, Subway, Domino’s Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John’s, Leon… o cualquiera de los restaurantes de comida independientes que no hemos mencionado", puede leerse al principio del comunicado, que se titula "hagan pedidos en McDonald’s".

"Los restaurantes están echando a muchos empleados a la calle y en este momento necesitan su apoyo. Así que, si querés ayudar, empezá a hacer pedidos de comida a domicilio. Pedir una Whopper es siempre la mejor opción, pero encargar un Big Mac tampoco está tan mal", finaliza la nota.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6 — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020