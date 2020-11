Rating: Las elecciones de EEUU mordieron parte de la audiencia

La competencia de fondo fue para MasterChef Celebrity con una marca máxima de 19.9 puntos, mientras que el Cantando 2020 llegó a los 10 puntos

En la noche del lunes MasterChef Celebrity festejó su victoria con picos por arriba de los 20 puntos. El Cantando 2020 apostó para el martes con la llegada del Super Duelo. Sin embargo, las elecciones estadounidenses mordieron una parte de la audiencia teklevisiva vernácula en el horario esterlar.

Fuerza de mujer encabezó su franja con una marca máxima de 14.3 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo tuvo cotas máximas de de 11.1 puntos. En el Cantando 2020 se sumó como jurado Flavio Mendoza.

La competencia de fondo fue para MasterChef Celebrity con una marca máxima de 19.9 puntos, mientras que el certamen de canto de eltrece llegó a los 10 puntos. Educando a Nina lideró arriba de los 10 puntos. La sorpresa vino por el lado de los picos de 3.5 para Intratables, con la cobertura de las elecciones en los EEUU.

Rating: la competencia vespertina

100 argentinos dicen se impuso a Cortá por Lozano con una marca máxima de 7.7 puntos. Mamushka obtuvo picos de 7 puntos, mientras que el ciclo de Telefe llegó a su marca máxima de 7.9.

Alas rotas marcó cortas máximas de 12.9 puntos y se convirtió en lo más visto de la tarde, mientras que Mamushka tuvo una marca máxima de 6.7 puntos. Floricienta tocó los 11.3 puntos y luego El gran premio de la cocina llegó a registros de 8.3 puntos, frente a Elif que obtuvo 11.4 puntos.

MasterChef Celebrity: Vicky Xipolitakis negó los rumores de ayuda

El martes no hubo cooperación en MasterChef Celebrity, sino que se trató de un duelo. Dos participantes frente a frente, mismos ingredientes, misma receta, pero un solo ganador.

Como se llevó la medalla al mejor de la semana anterior, Boy Olmi fue el encargado de armar cada contienda. "Siempre es delicado, porque el beneficio que tiene que ver con especular y ver cómo joder al otro, te diría que va en contra de mis principios", aclaró el actor, molesto por lo que él no entendió como "un beneficio".

Dubitativo, y mientras sus compañeros se escondían detrás de sus mesadas para no quedar en su línea de visión, terminó con la elección de Vicky Xipolitakis. "Me divierte elegirla a Vicky, porque somos dos ingredientes intensos, pero de colores diferentes. Es interesante armar movimientos, chispas", se justificó Olmi, mientras otros veían una cuidadosa estrategia.

Comenzó la contienda entre la prolijidad de Boy y el caos de Vicky, y mientras se peleaba a los palazos con una masa o aseguraba que el comino no le gusta "porque tiene olor a chivo", fogoneada por Santiago del Moro la mediática dedicó un mensaje a los que dicen que la producción del ciclo es la que le cocina los platos: "Estoy poniendo todo en esta cocina. La gente que dice que no cocino es gente que me quiere hacer mal, yo no los escucho porque me atrasa, no me enseña nada. Todos los que tiran malas vibras, yo les mando un beso y les tiro mejores. Todo positivo, todo buena onda".

El resultado no fue el esperado para Xipolitakis, ni siquiera su admirador Germán Martitegui la acompañó en esta ocasión: "Lo que parece un desafío es comer esto. El pan no tiene que quedar así para nada, ¿nunca comiste un pan árabe?"

¡Balcón para Boy Olmi! ???? El portador de la medalla ???? se impuso frente a @VXipolitakisOK, ganó el desafío y condenó a su rival al delantal gris #MasterchefArgentina pic.twitter.com/Qn7gUWo5uh — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) November 4, 2020

El falafel de Boy Olmi tampoco brilló pero estuvo mucho mejor logrado que el de su compañera, situación por la cual obtuvo nuevamente un pase al miércoles de los mejores, mientras Vicky se llevó el perdedor delantal gris.

Y aunque todo el jurado coincidió en la decisión, a ella lo que le preocupó fue la primera devolución: "Hoy Germán me cortó el rostro, debe estar enojado por algo conmigo. Me deprimí".