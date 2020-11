Eduardo Feinmann le mandó un mensaje "letal" a Pablo Duggan

El periodista y conductor de A24 recordó una desafortunada frase de su colega de C5N en medio de un fuerte cruce en las redes sociales

Días atrás, el periodista Eduardo Feinmann quedó en el foco de la tormenta al comparar comparó el número de muertos por coronavirus con los desaparecidos en la última dictadura militar.

Ante esta polémica declaración, su colega Pablo Duggan arremetió con un fuerte mensaje en la red: "Está bueno que no quede impune semejante declaración. Nunca más".

Bueno, alguien lo hizo entrar en razón. No es poco. Está bueno que no quede impune semejante declaración. Nunca más. https://t.co/Fiqj5LLFQ2 — Pablo Duggan (@pabloduggan) October 31, 2020

En su momento, Feinmann afirmó que él no pretendió hacer la repudiada comparación y que todo se trataba de una "mala interpretación".

Luego, el conductor de A24 apeló a una vieja declaración de su rival. "Gente de River me dijo que hablaron con los chicos que supuestamente fueron abusados por la travesti y les dijeron: 'Nunca jamás sentimos que éramos abusados'. La ley es la ley. La ley dice que si el chico no se siente abusado, no hubo abuso", había dicho Duggan, a lo que Feinmann retrucó contundente: "¡Qué nunca quede impune! Nunca más a quienes avalan la pedofilia".

Que nunca quede impune! NUNCA MÁS a quienes avalan la pedofilia. https://t.co/ffgZeJRoV1 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) November 2, 2020

Más polémicas con Feinmann

"Llegamos a los 30.071. Llegamos a los 30 mil, esta vez sí, 30 mil", dijo el conductor Eduardo Feinmann en A24 cuando el medio informó de la nueva cifra de decesos en la Argentina por la pandemia de coronavirus. El video de ese momento empezó a circular por las redes sociales y su colega Ernesto Tenembaum salió a criticarlo.

Al respecto, el ex Página/12 comentó durante su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?: "Es una actitud desagradable, quizás de las más desagradables que vi en un medio de comunicación hace mucho tiempo", lamentó el conductor.

"Es muy fuerte la falta de respeto a los familiares de los 30 mil muertos por Covid y a los familiares de los desaparecidos de la dictadura", señaló Tenembaum.

Por otro lado, el conductor argumentó que son dos temáticas completamente diferentes y que, por ende, no deberían haberse vinculado: "Es un debate que no tiene nada que ver con eso, es una cosa traída de los pelos, no me gustó nada". Los reproches de Tenembaum no quedaron ahí y cuando al final de su programa se dispuso a hacer el pase al periodista Reinaldo Sietecase volvió a mencionar la cuestión y manifestó: "Me impactó el nivel de maldad. Me impactó, me pareció tan irrespetuoso".

Esto es repudiable ⁦@TenembaumOk⁩. La pedofilia se condena no se festeja. https://t.co/PTJAwQq9zq — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 30, 2020

La pelea siguió este viernes vía Twitter, cuando Feinmann decidió recordar una frase poco feliz de Tenembaum en 2018, cuando se refirió al consumo de pornografía infantil. "Esto es repudiable Tenembaum. La pedofilia se condena, no se festeja", escribió Feinmann al compartir un video del periodista en el que se lo escucha defender el consumo de pornografía infantil. Cabe recordar que Tenembaum se disculpó minutos después de haber dicho esa frase en 2018 durante su programa radial.

Críticas a Feinmann

Los dichos del conductor fueron repudiados por usuarios de Twitter, quienes calificaron de "irresponsable" por su comparación. La diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti expresó, dirigiéndose directamente a Feinmann: "Esta es la única grieta. Seres nefastos que banalizan el terrorismo de estado y el resto de los argentinos". Lo que fue replicado por el propio conductor:

Viniendo de Ud Sra, el nefasto, es una cucarda. Le dejo un beso. https://t.co/DQdxahpu2h — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 29, 2020

Hubo otras respuestas al tuit del conductor televisivo.

Sos una persona nefasta, Eduardo. — Ariel Cristófalo (@acristofalo) October 29, 2020

Un día puede que te arrepientas de estas cosas. — Castelopio ???? (@Castelopio) October 29, 2020