Estados Unidos es un hervidero: Trump denuncia fraude y advierte que irá ante la Justicia contra Biden

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que denunciará por fraude "todos los recientes estados" ganados por su oponente demócrata Joe Biden.

"Todos los estados recientemente reclamados por Biden serán desafiados legalmente por nosotros por fraude electoral y fraude electoral estatal", escribió el mandatario en Twitter. "Muchas pruebas, solo consulten los medios. ¡GANAREMOS! ¡America First!".

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020