Jonatan Viale duro con Ricardo Alfonsín: "Qué cómoda es la vida ganando 15 mil dólares por mes"

El periodista criticó al actual embajador en España por sus dichos sobre el banderazo contra el Gonbierno: "Desde Europa es fácil", dijo

El periodista Jonatan Viale cuestionó con dureza al embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, quien había cuestionado a los participantes de los banderazos contra el Gobierno al considerar que lo hacen "porque perdieron las elecciones".

"A ver Ricardo, qué cómoda es la vida ganando 15 mil dólares por mes, viviendo en un palacio en Madrid con chofer", apuntó el conductor de Viale 910, que se emite por radio La Red.

En ese sentido, el hijo de Mauro Viale sostuvo: "Desde Europa es fácil, no hay inseguridad, no hay inflación, ganás en euros, no ves la pobreza, ni las villas ni la desocupación".

Ricardo Alfonsín, blanco de las críticas de Jonatan Viale

Con pose de indignado, Viale se dirigió al hijo del ex presidente Raúl Alfonsín y le recordó por qué la gente protesta contra el Gobierno, sumando ocho banderazos en tan solo cinco meses.

"Porque liberaron 2 mil presos con la excusa del Covid-19 y ahora están matando a una persona por día en el conurbano; porque Amado Boudou gana 400 mil pesos por mes de jubilación cuando la mayoría de los jubilados no pasa los 18 mil; porque Lázaro Báez está libre en una de sus mansiones; porque las ambulancias de Mario Ishii siguen vendiendo falopa", remarcó el periodista.

Y continuó: "Por eso salió la gente. Porque (la vicepresidenta) Cristina Kirchner se quiso cargar a los jueces que la investigaron; porque quieren controlar a los periodistas; porque el presidente Alberto Fernández dijo que Hugo Moyano es un dirigente ejemplar, no sé si tu papá pensaba lo mismo; porque desmantelaron a la Oficina Anticorrupción, que como radical deberías defender; porque volvió el fútbol y los shoppings y las clases no; porque según Kicillof son un despelote operativo. Por eso salió la gente, Ricardo", continuó Viale.

Y agregó: "A lo mejor los cócteles de la embajada no te dejan visibilizar esto. No se enojen con la gente, porque ni siquiera los kirchneristas están conformes con la gestión de Alberto Fernández. Funcionarios que no funcionan, ¿te suena?".

Más adelante, y después de pasar un audio del dirigente radical criticando a Cristina Kirchner antes de formar parte del Frente de Todos, Viale enfatizó: "Duele ver lo poco que tiene que ver con ese dirigente joven que hace nueve años no tenía miedo. Se me cae un lagrimón".

Así fue la última manifestación en contra del Gobierno

Sectores de la oposición se convocaron nuevamente el domingo para protestar en diferentes puntos del país en contra del gobierno de Alberto Fernández.

Al igual que las recientes protestas, que se repitieron con regularidad durante los últimos seis meses, el banderazo del "8N" engloba distintos reclamos entre los que se destacan la independencia de poderes, el respeto a la Constitución, la seguridad y la situación económica.

Se trata de la novena manifestación en contra de la gestión de Alberto Fernández desde el inicio de la cuarentena.

Las anteriores fueron el 20 de junio, el 9 de julio, el 1°, 17 y el 26 de agosto, el 13 y el 19 de septiembre, y el 12 de octubre. Las mayores concentraciones se dieron en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Patricia Bullrich viajó a la capital cordobesa para participar de la protesta

De hecho, la presidente del PRO, Patricia Bullrich, viajó a la capital cordobesa para participar de la protesta junto con legisladores y dirigentes provinciales de su partido. Bullrich fue la única referente de Juntos por el Cambio que convocó a la protesta a través de las redes sociales y que confirmó su presencia, según NA.

"Junto al pueblo de Córdoba, y también desde muchos otros lugares de la Argentina, vinimos a pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Por ellos, en defensa de las instituciones y por el futuro, hoy nos sumamos al banderazo #8NTodosALasCalles", publicó en Twitter.

El epicentro de la protesta en la Ciudad de Buenos Aires tuvo lugar en el Obelisco

La situación de los magistrados desplazados es uno de los ejes del banderazo. Como en las últimas oportunidades, en la Ciudad de Buenos Aires el epicentro fue el Obelisco: los manifestantes comenzaron a llegar pasadas las 16 con banderas argentinas y carteles con consignas políticas.

Cabe destacar que por primera vez el banderazo no entrará en conflicto con la cuarentena ya que el viernes Alberto Fernández anunció el comienzo de una nueva etapa: el DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio).

"Los abusos se frenan con garra y perseverancia. No nos vamos a cansar. Hoy volvemos a salir por los valores que hicieron grande nuestro país. No les tenemos miedo! Nos vemos a las 17 en la Catedral de Paraná y en cientos de pueblos de todo el país", publicó Luis Etchevehere en sus redes sociales.

Al igual que el pasado 12 de octubre, cientos de personas se concentraron frente a la Quinta de Olivos con cacerolas, entre los manifestantes estaban los economistas Javier Milei y José Luis Espert, y Juan Carlos Blumberg.