Despiden a un periodista estrella de The New Yorker por masturbarse en un Zoom

La prestigiosa revista The New Yorker despidió a Jeffrey Toobin, uno de sus periodistas estrella y experto en legales, después de haber sido descubierto masturbándose el mes pasado durante una videollamada de trabajo por Zoom.

Toobin, de 60 años, quien también es analista legal senior de CNN, confirmó en un tuit que había sido despedido. "Hoy fui despedido por @NewYorker después de 27 años como redactor. Siempre amaré la revista, extrañaré a mis colegas y estaré ansioso por leer sus trabajos", dijo.

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work. — Jeffrey Toobin (@JeffreyToobin) November 11, 2020