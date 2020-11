Elon Musk sembró dudas sobre la eficacia de estos tests rápidos de coronavirus

El CEO y confundador de Tesla, Elon Musk, anunció que se había realizado cuatro pruebas antigénicas para saber si había contraído el coronavirus, pero dos dieron positivo y las otras dos negativo, generando dudas sobre la eficacia de estos tests rápidos.

"Algo extremadamente falso está sucediendo", escribió el multimillonario en Twitter. "Me hicieron cuatro tests de covid hoy. Dos tests fueron negativos, dos positivos. Misma máquina, mismo test, misma enfermera", añadió, precisando que se trataba de pruebas rápidas de antígenos.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020