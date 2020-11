Viuda de Pablo Escobar reveló quién se quedó con la enorme fortuna del narco

Victoria Henao, quien fue esposa de Escobar, detalló lo que pasó con el dinero luego de que se produjo la muerte del famoso narcotraficante colombiano

La esposa de Pablo Escobar, también conocida como ‘la Tata’, confesó que luego de la muerte de su marido, los enemigos de él la citaron para ajustar cuentas y tuvo que entregarles varias propiedades, incluso, algunas de las que estaban en poder del Estado.

Eso lo contó la mujer en su libro "Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar", donde reveló que el cobro que le hicieron unos 40 capos del narcotráfico ascendía a los 120 millones de dólares.

La millonaria suma, según el relato de la viuda , se la cobraban a cambio de no matarla a ella, a su familia (al comienzo su hijo Juan Pablo Escobar no estaba incluido, pues lo querían matar por miedo a que siguiera los pasos de su papá), y a la familia y lugartenientes de Pablo Escobar, por concepto de lo que habían gastado en la guerra con el jefe del cartel de Medellín y por los daños y perjuicios que este les causó con secuestros, asesinatos, daños a sus propiedades y otras situaciones.

Victoria Henao y Pablo Escobar.

¿Qué narcos se quedaron con la fortuna de Escobar?

Aunque unos de los primeros en pedirle plata a la viuda no fueron los enemigos, sino los empleados de Pablo Escobar que estaban presos. Entre otros, alias "Popeye", "Giovanni", "Mugre", "Otto" y "Arete".

Luego le tocó a ella entrar en una negociación con "los principales capos del narcotráfico en Colombia", que fue liderada por los jefes del cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, se lee en el libro.

Ese proceso empezó en febrero de 1994, duró por lo menos ocho meses y varias de las reuniones para la entrega de los bienes de Pablo Escobar a otros narcotraficantes, entre los que también nombró a José "Chepe" Santacruz y a Hélmer ‘Pacho’ Herrera, se hicieron en sedes del club América de Cali, de acuerdo con "la Tata".

Victoria Eugenia Henao afirmó que necesitó de siete abogados y dos asesores contables para armar el listado de bienes con los que iba a pagar lo que los narcos le estaban exigiendo. Al final, en la lista aparecieron poco más de 60 bienes.

"La reunión fue larga y tediosa porque se dedicaron a escoger uno a uno los 62 bienes incluidos en la lista que llevé. Pero a diferencia de nuestro primer encuentro, me pareció otra buena señal que aceptaran recibir el 50 % de la deuda en bienes incautados y el restante porcentaje en propiedades listas para comercializar, eso sí, libres de apremios judiciales. Eso de apropiarse de bienes ‘emproblemados’ tenía una explicación: sus conexiones en las altas esferas del Estado les ayudarían a ‘lavar’ los bienes de Pablo, dejando por fuera a sus herederos. Lo que evidentemente sucedió", relató la viuda.

Escobar desciende de uno de sus aviones privados.

Luego, la mujer del jefe del cartel de Medellín procedió a decir algunos de los bienes que entregó, en esa y otras reuniones externas a la negociación, y en unos casos hasta reveló a quiénes se los había dado; aquí algunos detalles de lo que afirmó:

Le entregó al jefe paramilitar Carlos Castaño, por exigencia del hermano de él, Fidel Castaño, un lote de nueve hectáreas. "El extenso y costoso terreno estaba pegado a la mansión Montecasino, con lo cual Fidel amplió su poderío económico", dijo.

Los Castaño también se adueñaron de al menos una docena de lotes en lugares céntricos de Medellín, "donde años después fueron construidos algunos lujosos hoteles y costosos centros comerciales".Esos dos jefes paramilitares también se quedaron con dos pinturas de más de 3 millones de dólares.

Varios capos, de los que no dio los nombres, se repartieron "un complejo de torres de apartamentos en El Poblado, cerca de la loma del Tesoro, adquirido por Pablo en la década de los 80". Más de 10 apartamentos del lugar estaban "disponibles", según dijo la viuda, que añadió que una de sus cuñadas también se quedó con un ‘penthouse’ de allí, pues se lo heredó la mamá de Escobar.

"La Tata" aseguró que entregó "una finca en los Llanos Orientales", que su marido nunca le mencionó. "Tenía cien mil hectáreas de extensión y por supuesto fue muy apetecida por los enemigos de mi marido, entre otras cosas porque tenía pista de aterrizaje", agregó, sin decir qué narcotraficante se llevó la propiedad.

Al "Comandante Chaparro" le ofreció dos fincas, "una con una pista de aterrizaje y otra al lado del río". Asimismo, máquinas de la Hacienda Nápoles , entre ellas una costosa motoniveladora y una planta eléctrica. Él aceptó todo.

, entre ellas una costosa motoniveladora y una planta eléctrica. Él aceptó todo. Leonidas Vargas le dijo a la viuda que su marido le debía un millón de dólares. Por eso, ella le dio un avión de Pablo Escobar, que la Fiscalía había ordenado devolverle a la familia del capo, tras estar confiscado durante 10 años. "Él se quedó con el aparato después de verificar que podía volar y salió ganando porque en un hangar del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín estaban almacenando un lote de repuestos que solo le servían a ese avión, valorados en cerca de 300 mil dólares", recordó Victoria Eugenia Henao.

Dos aeronaves , cuyos dueños se desconocen, pues se suponía que a la viuda de Pablo Escobar le había quedado "un saldo a favor" y, por eso, se las iban a devolver. No obstante, ella añadió que eso nunca pasó.

, cuyos dueños se desconocen, pues se suponía que a la viuda de Pablo Escobar le había quedado "un saldo a favor" y, por eso, se las iban a devolver. No obstante, ella añadió que eso nunca pasó. Otros aviones y helicópteros, así como autos Jaguar, BMW y Mercedes Benz, motos de alta cilindrada, lanchas y jet ski, igualmente fueron parte de la negociación.

Escobar usaba helicópteros para salir de la "Hacienda Nápoles", su propiedad de 3.000 hectáreas.

El testamento de Pablo Escobar

"Su herencia ascendía a 120 millones de dólares", de acuerdo con un testamento que escribió el capo "de su puño y letra en 1983", publicó la revista Semana.

No obstante, la publicación duda de esa cantidad, por datos revelados por otros dos medios. "Es insignificante frente a los cálculos de la revista Forbes y de una biografía publicada en Vanity Fair en 1992, en donde se asegura que Escobar recaudaba mensualmente 100 millones de dólares", escribió.

Semana además mencionó otro poco de bienes de Pablo Escobar, de acuerdo con informes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y que van desde hoteles en Estados Unidos, Venezuela y Panamá hasta "acciones de la casa matriz de dos bancos europeos, haciendas en Jamaica, Martinica y otras islas del Caribe y títulos valores adquiridos, inclusive, en la bolsa de Tokio".

Sobre la información de Forbes a la que se refiere la revista, cabe mencionar que Pablo Escobar fue incluido en la lista de multimillonarios durante siete años consecutivos, que empezaron en 1987, como la misma publicación lo reconoce en su sitio web.

El narcotraficante Pablo Escobar.

Tan solo en ese primer año en que fue incluido, se decía que su fortuna era de 3 millones de dólares, mientras que en 1993, se lee en la publicación, el valor estimado era "1.000 millones de dólares"

Otro dato que se sabe sobre el testamento es que, aunque la mamá y los hermanos de Pablo Escobar, de acuerdo con el testimonio de ‘la Tata’, querían tumbarlo para apropiarse de tres lujosos bienes que les dejó a su hijos Juan Pablo y Manuela, al final Miguel Rodríguez Orejuela intercedió por la esposa e hijos del jefe del cartel de Medellín para que se quedaran con los edificios Dallas, Ovni y Mónaco (aquí los detalles de cómo era por dentro ese lujoso lugar).

Nicolás Escobar, un sobrino del capo antioqueño, intentó que eso no fuera así y hasta aseguró que su papá le había prestado 10 millones de dólares a Pablo Escobar y este no le pagó, pero no logró nada, conforme con el texto.

Este sobrino de Escobar, recientemente reveló el hallazgo de u$s18 millones, supuestamente pertenecientes a su tío.

"Les vamos a dejar los edificios para que se defiendan con ellos. Vamos a ayudar a que los recuperen. Para eso habrá que colaborar también con una plata para las campañas presidenciales. A cualquiera que gane le pedimos que les ayude, pues les vamos a decir que ustedes colaboraron con sus campañas", le dijo Orejuela, destacó la viuda, según indica Pulzo.

No obstante, al final, esos edificios quedaron en manos del Estado, reconoció la misma Victoria Eugenia Henao.