Lanata contra Insfrán: "Es increíble que alguien llegue a hacer una cosa así"

El periodista atacó al gobernador formoseño a quien la Corte Suprema le ordenó que deje ingresar a su territorio a los varados por el coronavirus

La provincia de Formosa y su gobernador, Gildo Insfrán, se mantienen en el centro de la mirada pública después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenara al mandatario provincial que deje ingresar a su territorio a los varados por el coronavirus.

Luego de comentar esta noticia, Jorge Lanata recordó un episodio "increíble" que le tocó vivir en Formosa y que será parte del informe que se verá el próximo domingo en PPT (eltrece): "No tengo palabras para describirlo".

La Corte Suprema le ordenó al gobernador formoseño Gildo Insfrán que deje entrar a los varados en el límite de la provincia

"Situación increíble"

"Nosotros hace varios años, y perdón por la referencia pero necesito contarla, hicimos una campaña que se llamó 'Argentina Urgente'. Con la fundación Conin (Cooperadora para la Nutrición Infantil) logramos instalar, que todavía están, dos centros Conin en Salta, para trabajar en desnutrición", recordó Lanata, y agregó: "Estoy hablando de algo moral concreto, no de algo abstracto".

En ese punto, el conductor de Lanata sin filtro (Mitre) dijo que en la provincia gobernada por Insfrán hicieron un trabajo similar, después de que una señora formoseña fuera noticia nacional por decir que tenía "hambre de agua".

"Entonces, con la Fundación Essen hicimos un pozo de agua en ese pueblo de Formosa. Bueno, la gente de Gildo tapó el pozo. No sé si se entiende la dimensión de esto", se preguntó Lanata.

Lanata recordó una situación que le tocó vivir cuando visitó la provincia de Formosa

"Es una estupidez"

"Hay que ser hijo de puta para tapar un pozo de agua. Realmente no tengo palabras, es una estupidez, pero no tengo palabras. Cada tanto me acuerdo y digo: es increíble que alguien llegue a hacer una cosa así. Y, por supuesto, nos pusieron a la gente del pueblo en contra, y los mismos tipos que necesitaban el agua después nos puteaban a nosotros. Ellos habían tapado el pozo de agua. Eso es Formosa", remarcó Lanata.

"Si ponés dos perros con un plato de comida se pelean. Pero si les ponés agua la toman y no se pelean. Ni los animales se pelean por el agua. Hay que ser una mierda para hacer eso, es incomprensible", agregó Gabriel Levinas. "Realmente es así", finalizó Lanata.