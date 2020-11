Referentes del deporte, la política y el espectáculo, conmocionados por la muerte de Diego Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona, a los 60 años, a raíz de un paro cardíaco generó conmoción mundial. Distintas personalidades del mundo deportivo, político y de otras ramas se manifestaron a través de las redes sociales

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020