Rocío Oliva no pudo ingresar al velatorio íntimo en la Casa Rosada: "Lo único que quiero es ver a Diego"

"Todo el mundo pasa menos yo", reclamó la última pareja del Diez, a quien le impidieron cruzar el vallado y apuntó a Claudia Villafañe

Rocío Oliva, última pareja de Diego Maradona, no pudo ingresar este jueves al velatorio íntimo que se realizó en Casa Rosada, debido a que no figuraba en la lista de personas autorizadas a participar de la ceremonia.

"No me dejan entrar. Le escribí a (la ex esposa de Diego Maradona) Claudia (Villafañe) y me dijo que ella no manejaba la puerta", resaltó Oliva en declaraciones a la agencia NA.

Rocío Oliva arribó a la explanada de Avenida Alem y Rivadavia minutos después de las 04.00, pero ante la negativa de la familia Maradona se debió retirar sin poder despedirse su ex pareja.

En ese marco, Olivia calificó el episodio como "un papelón", y precisó: "El permiso lo tiene que dar Claudia. Todo el mundo está pasando, todo el mundo que quiere a Diego está pasando, menos yo. Fui la pareja de Diego durante más de 6 años".

Entre lágrimas, la ex pareja del fallecido futbolista subrayó: "Le escribí a todo el mundo, pero nadie me da respuestas. Lo único que quiero es despedirme de Diego. Después habrá tiempo para hablar".

El velatorio de Diego Maradona: una multitud lo despide

El velatorio de Diego Armando Maradona, que falleció este miércoles a los 60 años, comenzó este jueves en la Casa Rosada, donde una multitud le da el último adiós, en medio de un clima de profundo dolor y hondo pesar.

Poco después de la 6:00 se produjeron disturbios y corridas llegando a la puerta de Balcarce 50 pero con el correr de los minutos se lograron tranquilizar los ánimos.

Por decisión de la familia el velorio es a cajón cerrado y se extenderán por 10 horas por disposición de la familia.

El ingreso se está desarrollando por Avenida de Mayo y 9 de Julio, entrando a la Casa Rosada por Balcarce 50.

Los familiares e invitados de la familia Maradona pueden hacer su ingreso por la entrada de explanada de avenida Alem, esquina Rivadavia, donde pasaron muy temprano la familia, sus compañeros de la Selección Argentina y Guillermo Coppola, entre otros.

El velatorio se lleva a cabo en la Casa de Gobierno luego de que el presidente Alberto Fernández le ofreciera el edificio de Balcarce 50 a la familia de Maradona para la despedida del campeón del Mundo 1986.

Una multitud le da el último adiósa Maradona, en medio de un clima de profundo dolor y hondo pesar

De esta forma, el ídolo es velado en la Casa Rosada, tal como sucedió con el ex presidente Néstor Kirchner en 2010.

Pasadas las 15:00 del miércoles, el personal de mantenimiento comenzó a retirar las placas de yeso que se encontraban en el ingreso de Balcarce 50, cuya entrada no se utilizaba desde fines del gobierno de Mauricio Macri, según informó NA.

En ese momento, la familia no había respondido a la propuesta, pero el Gobierno decidió iniciar las tareas para "poner en condiciones" el lugar, ante la posibilidad de que así fuera. Por eso, "se activó el protocolo" para despejar el ingreso a la Casa Rosada para "tener todo listo".

Luego, poco antes de las 17:00, se confirmó que la despedida del astro futbolístico se realizará en la Rosada, algo que marca el fuerte pese del ídolo en la Argentina y el mundo.

Fernández afirmó este miércoles poco después de conocerse la noticia de la muerte de Maradona que "por supuesto que están abiertas todas las puertas del Estado para Diego".

El velatorio de Maradona será este jueves en la Casa Rosada

Entre los posibles escenarios para desarrollar el velatorio se encontraba también el estadio de Argentinos Juniors, en La Paternal, club donde Maradona comenzó su carrera, y "La Bombonera", pero finalmente se descartaron.

"También hablé con el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, por si la familia quisiera que su velatorio sea en el estadio, si podíamos contar con él y me dijo que sí. Pero es una decisión de la familia", había afirmado Fernández.

El Gobierno decretó tres días de duelo por la muerte de Maradona

El presidente Alberto Fernández decretó este miércoles tres días de duelo nacional con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona.

Las jornadas de duelo se cuentan a partir de este miércoles, tras conocerse la noticia de la muerte de astro futbolístico.

Maradona, ídolo máximo de la Selección argentina y campeón del mundo 1986, falleció a los 60 años luego de sufrir un paro cardíaco en su casa del barrio San Andrés, cercano a Nordelta, en el norte del conurbano bonaerense.

El ex futbolista estaba con su sobrino y algunos allegados cuando se descompensó antes del mediodía en su casa, lo que provocó que al menos diez ambulancias llegaran al lugar para tratar de reanimarlo, lo que no se logró.

La familia fue convocada de urgencia, lo que hizo presagiar la peor noticia, pero el grave cuadro de una deteriorada salud, no le permitió gambetear esta nueva complicación.

El mundo llora la muerte de Diego Maradona

Maradona había sido operado hace un mes de un hematoma subdural en la cabeza, en medio de su tratamiento por elcuadro de abstinencia que le detectaron luego de la intervención quirúrgica, vinculado al consumo de alcohol.

Por su arte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Selección argentina despidieron a la "leyenda" Diego Armando Maradona, que falleció a los 60 años, con "profundo dolor" y deseando que sea "eterno en cada corazón del planeta fútbol".

"Hasta siempre, Diego. Serás eterno en cada corazón del planeta fútbol", publicó la cuenta oficial de la Selección argentina en Twitter.

En tanto, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia, manifiesta "su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona".

"Siempre estarás en nuestros corazones", agregó.

Las últimas horas de Diego Maradona

Según refirió la agencia Télam, el ex 10 de la Selección argentina se había levantado en la mañana de este miércoles igual que en los días previos. Estaba bien y tomó la medicación que le había sido indicada por los expertos luego de la intervención a la que había sido sometido días atrás. Luego volvió a recostarse, un acto con el que completó la rutina que llevaba desde que había recibido el alta de la Clínica Olivos.

Fue entonces cuando sufrió una descompensación cardíaca que alertó a todos los presentes. Rápidamente intentaron reanimarlo, pero Maradona no reaccionó, a pesar de las desesperadas maniobras de resucitación. Su corazón se detuvo.

En ese momento en la casa de Nordelta donde vivía solo estaban sus acompañantes terapéuticos y médicos, pero ninguno de sus familiares se encontraba presente. Junto a Maradona se encontraban una enfermera, una asistente terapéutica, un psicólogo, un psiquiatra, otros médicos y la gente de su entorno de los últimos tiempos, de acuerdo a lo publicado por la agencia de noticias.

La vida y consagración de Maradona

Su cuna fue Villa Fiorito, un barrio de emergencia situado en el partido de Lanús. De allí Maradona salió para cambiar la historia del fútbol argentino y mundial.

Llegó al mundo un 30 de octubre, en el año 1960. Con apenas 15 años llegó su debut en Primera División lo tuvo con la camiseta de Argentinos Juniors. Solo tres años después se consagró campeón mundial juvenil en Japón, en un equipo dirigido por César Luis Menotti, a quien Maradona reconocía como el director técnico más significativo de su carrera.

Boca Juniors, el club de sus amores, lo vio llegar en 1981. Con los colores azul y amarillo se consagró campeón del Metropolitano. Un año después su carrera cruzó el Atlántico y llegó a Barcelona, donde jugó entre 1982 y 1984.

Diego Maradona jugó en el Barcelona durante dos años

En aquellos años alcanzó la cumbre de su carrera, tanto en Napoli de Italia (1984-1991) como en el seleccionado mayor, con el que se coronó campeón mundial en México '86, donde se desempeñaba como 10 y como capitán.

Maradona llegó al Napoli en 1984

El partido de la revancha

En el mundial que se jugó en México en 1986 hizo de Maradona una leyenda. Si ya era un astro del fútbol, ese campeonato lo llevó a hacerse un lugar todavía más grande en los corazones de quienes hoy lloran su muerte.

El partido con Inglaterra fue el momento de mayor tensión de aquel mundial. En Argentina todavía se vivía la tensión, la tristeza y la angustia provocadas por la guerra de Malvinas, en la que habían fallecido cientos de compatriotas. Ese partido se vivió como una revancha, una revancha que Argentina ganó 2-1 con uno de los goles más emblemáticos hechos por Maradona, una revancha con la que Argentina dejó afuera al equipo inglés.

"La Mano de Dios", como Maradona bautizó a su accionar, fue lo que se necesitó para anotar el gol de un puñetazo ante la carga del arquero Peter Shilton. Luego llegó el gol de todos los tiempos, concretado con un slalom a pura habilidad desde la mitad de la cancha hasta el área mayor.

Con la camiseta argentina también jugó los Mundiales de Italia '90 (subcampeón) y Estados Unidos '94, del que se fue después del segundo partido ante Nigeria por un caso de doping. La frase "me cortaron las piernas" pasó a la historia en aquel momento.

Su adicción a las drogas también le puso fin a su gloriosa etapa en Napoli, donde se lo considera casi un Dios. El Maradona nacido en Fiorito condujo a ese club del humilde sur italiano a la gloria deportiva con la conquista de dos Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Copa de la UEFA.

Tras dar positivo de doping en el club italiano y cumplir una sanción de un año, Maradona retornó al fútbol en Sevilla de España (1992-93) bajo la conducción de Carlos Bilardo, técnico con el que se consagró campeón.

En el año 1993 volvió al fútbol argentino, donde tuvo un paso breve por el club Newell's Old Boys de Rosario. Inmediatamente después volvió a Boca donde terminó su carrera cuatro años después, el 1997. Su partido despedida fue en La Bombonera en 2001.