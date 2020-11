Charly García, Andrés Calamaro y Fito Páez despidieron a Maradona

Miles de fanáticos saludaron a Diego en la Casa Rosada. Otros miles lo hicieron desde su casa y otros a través de las redes sociales

Charly García es uno de los artistas argentinos que decidió hacer una despedida a Diego Maradona mediante las redes sociales. El música homenajeó al Diez con una carta escrito a puño y letra. Allí, el artista expresó todo su cariño hacia el ex futbolista y rememora una historia con el mismísimo Mick Jagger.

"¿Sabes lo que me dijo Mick Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas?: '¿Este no es el que juega al voley?'", rememoró el cantante.

En la carta, el autor de "Maradona Blues" agrega: "Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté 'qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra', al toque me respondiste 'miré el arco y esquivé patadas".

Además, aseguró que "siempre lo alucinó su humildad y su capacidad de ver las jugadas antes que todos". En la imagen compartida por Charly García en Instagram, se puede apreciar una foto de ellos abrazados.

"Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones (ambos reconocidos músicos) y gente buena", deseó el cantante, quien incluso le pidió a Maradona: "Espérame ahí... Invita la casa. No te equivoques con el paraíso".

Por último, escribió: "Rock and roll, fierita! Say no more, I love you".

Andrés Calamaro despidió a Maradona

Por eso, tras enterarse de su muerte, el cantante le dedicó unas sentidas palabras al Diez.

En su mensaje le agradece por su amistad y la confianza que depositó en él. "Nuestros secretos están bien guardados", aseguró Andrés Calamaro, quien incluso lo comparó con Gardel: "Resuenan las mejores alegrías, las que le diste al pueblo y al mundo entero que te llora, como lloraron a Gardel".

"Espérame en el cielo, querido hermano", finalizó el homenaje.

El último adiós de Fito Páez

El cantante rosarino posteó una foto en la que Maradona se encuentra embarrado de pies a cabeza con la camiseta de Boca Juniors. Debajo de ella, Fito Páez le dedicó una breve oración al diez: "Adiós barrilete cósmico vivirás en nuestros corazones, el 10 forever".