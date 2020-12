Será obligatorio el test PCR para volver al país: ¿desde cuándo?

Según se estableció en el Boletín Oficial, será obligatorio el hisopado negativo para volver al país o para los extranjeros que deseen ingresar

Los argentinos y residentes podrán ingresar al país desde el 5 de diciembre únicamente tras presentar un examen de PCR negativo, junto a una declaración jurada electrónica. Esto deja sin efecto la condición de cumplir con los 14 días de cuarentena. Así se oficializó este miércoles en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), trabajaron una resolución conjunta, por la cual el período de cuarentena quedará establecido sólo como una opción voluntaria para los pasos terrestres habilitados. En el caso de optar por la cuarentena de 14 días, los ingresante podrán prescindir del test PCR.

Esto no será así en el caso de los que ingresen por aire, para quienes el test será la una obligación ineludible.

Con esta resolución se unifican los requisitos exigidos para el ingreso de extranjeros y de argentinos y residentes en las dos vías habilitadas para este fin: el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la terminal marítima de Buquebús, en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué se deberá presentar para ingresar al país?

Los ciudadanos argentinos y residentes que ingresen al país por los pasos terrestres que se encuentran habilitados podrán optar por presentar el PCR negativo, siempre de una vigencia de hasta 72 horas, o bien cumplir con la cuarentena de 14 días.

A su vez, las personas extranjeras que ingresen al territorio nacional deberán presentar además del PCR negativo y la declaración jurada, que debe ser completada indefectiblemente dentro de las 48 horas previas al embarque, un seguro médico Covid, que no opera en el caso de argentinos y residentes, se estableció en el Boletín Oficial.

Desde el 5 de diciembre será obligatorio el test PCR para entrar al país

En tanto, las compañías aéreas y la empresa de transporte fluvial que operan en el tránsito de argentinos, residentes y extranjeros, deben exigir el cumplimiento del test, realizado en el exterior, previo al embarque de las personas. De no hacerlo correctamente será plausible la aplicación de multas, se aclaró.

El gobierno estableció que las autoridades sanitarias y migratorias argentinas serán las que decidirán si las personas que ingresan al país desde el exterior tienen que cumplir o no con los 14 días de aislamiento obligatorio. En el mismo se señala que serán las autoridades quienes tomarán la decisión en base dependiendo del lugar del que regresen y si son países con zonas afectadas por el coronavirus.

Para ello, según se publicó en el Decreto anterior, "las personas deberán brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción".

También se señaló que "no podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo las excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria".

Según el Boletín Oficial, el test PCR será obligatorio para todos, sin existir un límite de edad, a diferencia de otros países donde el test es obligatorio a partir de los 10 o 12 años.

Por otra parte, los que tuvieron COVID en los últimos 90 días deben presentar un nuevo test.

Para concluir se recomienda registrarse en la APP Cuidar, o en la APP específica a partir de su implementación, según se trate de argentinos o extranjeros residentes, respectivamente, pero no es obligatoria.

Visitantes de países limítrofes

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) detalló que los visitantes de países limítrofes que quieran ingresar a la Argentina deberán presentar, en las 48 horas previas al arribo, una declaración jurada electrónica en la que consignen la ausencia de síntomas compatibles de Covid-19, un análisis PCR con resultado negativo de hasta 72 horas antes del viaje y un seguro médico.

"La DNM reitera además que las únicas personas habilitadas para ingresar o salir del país, desde y hacia cualquier lugar del mundo, son argentinos nativos y extranjeros residentes en Argentina, quienes pueden hacerlo a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el tránsito con Uruguay por la terminal Buquebús del puerto, o bien con los países fronterizos mediante los cuatro pasos terrestres habilitados", señaló el organsimo dependiente del Ministerio del Interior a través de un comunicado de prensa.

Los visitantes de países limítrofes que quieran ingresar al país deberán presentar un test PCR con resultado negativo

Por otra parte, "por razones turísticas sólo pueden ingresar los extranjeros nativos o con residencia en países limítrofes que lo hagan provenientes desde esos países, únicamente a través del aeropuerto de Ezeiza, o Buquebús, y en todos los casos presentando previamente la Declaración Jurada como así también un seguro médico Covid y un análisis PCR negativo, de hasta 72 horas previas".

Respecto a la Declaración Jurada, los únicos ciudadanos exceptuados de realizarla de manera electrónica son los mayores de 76 años, quienes en ese caso son asistidos por personal de la DNM para su presentación en los mencionados puntos de ingreso al país.

El no cumplimiento de los requisitos, aclaró personal de migraciones, además de la prohibición al ingreso a la Argentina de la persona, prevé multas a las compañías aéreas y empresas que permitan el tránsito de personas sin la documentación exigida.

Por otra parte, tanto en la terminal aérea y fluvial, como en los ingresos terrestres, continúan funcionando los protocolos sanitarios coordinados con el Ministerio de Salud que garantizan el control de temperatura a través de las cámaras térmicas desplegadas en esos lugares y las medidas de distanciamiento social, tendientes a minimizar los riesgos de contagios.