Increíble pero real: un hombre llamado Adolf Hitler ganó las elecciones locales en Namibia

Un político de Namibia, que lleva el nombre del genocida alemán, obtuvo una victoria en las elecciones locales. ¿Por qué le eligieron ese nombre?

Adolf Hitler Uunona ha ganado las elecciones. El político, que nada tiene que ver con el Adolf Hitler que todo el mundo conoce, fue elegido la semana pasada como concejal del distrito electoral de Ompundja, en Namibia. En una entrevista con el periódico alemán Bild, ha insistido en que "no tenía nada que ver" con la ideología nazi.

Adolf, nombre típicamente alemán, no es infrecuente en el país africano, ya que fue una colonia alemana. Adolf Hitler fue elegido para el partido gobernante Swapo, que lideró la campaña contra el gobierno colonial y de la minoría blanca, según informa la BBC.

Uunona admitió que su padre le había puesto el nombre del líder nazi, pero dijo que "probablemente no entendía lo que representaba Adolf Hitler". "Cuando era niño lo veía como un nombre totalmente normal", dijo Uunona, quien ganó su escaño con el 85% de los votos.

"No fue hasta que crecí que me di cuenta que este hombre quería subyugar al mundo entero", dijo, y agregó: "No tengo nada que ver con ninguna de estas cosas". Uunona dijo que su esposa lo llama Adolf y que usa ese nombre en público, y no tiene planes de cambiarlo.

Entre 1884 y 1915, Namibia formó parte del territorio alemán llamado África sudoccidental alemana. El Imperio Alemán mató a miles de personas durante una revuelta entre 1904 y 1908 por parte de los habitantes locales Nama, Herero y San, en lo que algunos historiadores han llamado "el genocidio olvidado".

A principios de este año, Namibia rechazó una oferta de 12 millones de dólares de Alemania por reparaciones, diciendo que continuaría negociando una "oferta revisada".

Después de la Primera Guerra Mundial, Namibia quedó bajo el control de Sudáfrica y obtuvo la independencia en 1990. Pero todavía tiene muchas ciudades con nombres alemanes y una pequeña comunidad de habla alemana.

Adolf Hitler Uunona -este último es su apellido-, de 54 años, juró el último martes al cargo, luego de obtener 84,88% de los votos. Ante la prensa, señaló que no pudo cambiar el nombre porque "está en todos los documentos oficiales, es demasiado tarde para eso".

Como para asegurar que no tiene nada que ver con el original,Uunona se destacó desde su juventud en el trabajo que realizó con los ex combatientes contra el apartheid en su país.

El partido al que pertenece gobernó Namibia desde su independencia de Sudáfrica, en 1990.

Más allá de la intención de Uunona de despegarse de las connotaciones de su nombre, según informa el diario británico Daily Mail, en ocasiones la comunidad de habla alemana del país se vio envuelta en muestras de sentimiento neonazi, como, por ejemplo, cuando se celebró el centenario del nacimiento de Hitler en 1989.

Al respecto, Bild publicó una foto de un auto en la región donde ganó las elecciones Uunona que, en su parabrisas trasero, llevaba una inscripción con el nombre del Hitler original junto a una cruz esvástica.