Macri se presentará como candidato a presidente de Boca

Ya comenzó a circular una foto del expresidente de la Nación en campaña. En los próximos días, se sumará un video. Ya ocupó ese lugar entre 1995 y 2007

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se presentará como candidato a presidente del Club Boca Juniors, cargo que ya ocupó entre 1995 y 2007, cuando renunció para asumir la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

"Prepárense para Mauricio Macri candidato 2023 a la presidencia de Boca. Próximamente comenzará a circular un video con logros de su gestión", anticipó , aseguró el periodista Pablo Ladaga, en Radio 10.

Lanzamiento

El comunicador indicó que el lanzamiento oficial se realizó este jueves "con su círculo de amigos" y que el exmandatario ya cuenta con un "equipo de campaña" que comenzará a manejarle los pasos para efectivar el retorno al club de la ribera al cargo que ocupó entre 1995 y 2008.

"Les hizo correr por diferentes grupos de WhatsApp un video y fotos de lo que será próximamente, oficialmente, el lanzamiento de su campaña como candidato 2023", amplió.

En la actualidad, el expresidente Mauricio Macri se desempeña como titular ejecutivo de la Fundación FIFA, puesto que asumió en enero luego de dejar la presidencia de la Nación tras ser derrotado en las elecciones de 2019.

Radicado en Europa en los primeros meses, el líder del PRO retornó al país en septiembre, periódo que lo tuvo alejado de la política argentina. Sin embargo, con su regreso volvió a expresarse sobre la situación local, a la que calificó como "dolorosa y delicada".

"En este momento tan agobiante que atraviesa nuestro país, sigo creyendo en la capacidad de nuestro pueblo para superar sus dificultades, porque estoy convencido de que esta sociedad ha madurado. Porque esta sociedad ya no tolera el atropello a las instituciones, la corrupción de los funcionarios, el delito en ninguna forma, la injusticia, la inseguridad, la impunidad, la violencia, la prepotencia y la anomia. Y no lo tolera más porque quiere vivir en libertad, en paz y unida. La sociedad esta atenta a que haya jueces que rechacen las presiones y honren la independencia de la justicia", alertó Macri en una misiva del diario La Nación.

Por otro lado, opinó que ahora, frente a la "crisis en la que hemos entrado que será peor que la del 2001, muchos van a entender" que el rumbo que había tomado su Gobierno era el "correcto".

Reaparición

El expresidente disertó en el encuentro virtual del Foro Atlántico, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, que comanda el escritor Mario Vargas Llosa, donde volvió a acusar al Gobierno de "mal manejo" frente a la pandemia de coronavirus, y contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que intenta "demoler el sistema institucional".

Mauricio Macri hizo una autocrítica sobre las elecciones de 2019.

Macri cree que la Argentina hizo el "peor experimento con la cuarentena más larga" y dijo que "hoy ranquea entre los países no solo con mayor número de contagios (de coronavirus) sino también de fallecimientos", aunque en las últimas semanas datos oficiales registran un marcado descenso del 30 por ciento en ambos indicadores.

Insistió en acusar al presidente Alberto Fernández de tomar "decisiones extremas" y, sin recordar que la Argentina es un país federal, dijo que "mediante decretos prohibieron la circulación de personas" en algunas regiones, dejando ciudades y provincias cerradas", Para Macri "el Congreso no está funcionando o funciona en forma virtual, la Justicia no funciona; sólo funciona el Ejecutivo", aunque dijo que los jueces fueron eficaces para que no haya "avasallamiento" de la propiedad privada.

También el expresidente se opone a la iniciativa que propone que el jefe de los fiscales sea elegido con mayoría simple y con un mandato de cinco años, entre otros cambios, porque apuntaría a ubicar a un "fiscal militante" al frente de la Procuración, pero Macri confía que el proyecto no lo aprueben los diputados.