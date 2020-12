"Farsa": reacciones de rechazo a las elecciones en Venezuela

El gobierno venezolano presentó como observadores internacionales a delegados de países aliados como Rusia, Irán y Cuba y a Evo Morales

La recuperación del Poder Legislativo por parte del oficialismo venezolano que encabeza el presidente Nicolás Maduro tuvo el rechazo de los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América latina, que cuestionaron las elecciones de este domingo.

La postura crítica de parte de la comunidad internacional hace prever que no habrá cambios en las presiones y sanciones hacia el gobierno de Maduro, quien deberá sortear la crisis con el apoyo de Rusia, China, Irán, Cuba, Turquía y ahora Bolivia.

"Diga lo que diga Donald Trump o Iván Duque, el pueblo de Venezuela va a elegir su Asamblea Nacional y el 5 de enero nace un Poder Legislativo nuevo", afirmó el mandatario tras llamar a los venezolanos al participar en la votación, en la que se eligieron 277 diputados entre unos 14.000 candidatos.

El secretario de Estado estadounidense saliente, Mike Pompeo, se pronunció al respecto y calificó de "farsa" y "fraude" las elecciones parlamentarias, en las que la mayoría de la oposición se abstuvo de participar.

"El fraude electoral de Venezuela ya se ha cometido", escribió Pompeo en Twitter. "Los resultados anunciados por el régimen ilegítimo de Maduro no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. Lo que está sucediendo hoy es un fraude y una farsa, no una elección", añadió.

La administración Trump no reconoce a Maduro, y al igual que unos 60 países, considera presidente al opositor Juan Guaidó, quien llamó a boicotear las elecciones de este domingo.

El presidente colombiano Iván Duque calificó las elecciones como una "opereta" para arrebatarle a ese país el último "vestigio" de democracia. "El deterioro institucional de Venezuela es de las cosas más lamentables que se hayan visto en América latina y mañana ese dictador, ese sátrapa, tiene montada una opereta, un remedo de elecciones, para quitarle la voz y la expresión al único vestigio que le queda a Venezuela de resistencia democrática que es la Asamblea Nacional", dijo Duque.

El presidente colombiano ha mantenido desde el comienzo de su gobierno un discurso de línea dura contra Caracas. "Ellos (el gobierno venezolano) siempre intentarán chantajear, presionar, valerse de todo tipo de mecanismos para tratar de legitimarse, pero nosotros no vamos a legitimar jamás esa dictadura", añadió.

El presidente del Partido Popular español, Pablo Casado, se sumó a las críticas y calificó de "inmoral" al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien acudió al país en calidad de observador internacional para los comicios a la Asamblea Nacional Venezolana.

"Las elecciones en Venezuela son una farsa, un insulto a los 17.000 asesinados, violados y torturados por la dictadura de Maduro", ha señalado Casado en un mensaje publicado en Twitter.

Las elecciones en Venezuela son una farsa, un insulto a los 17.000 asesinados, violados y torturados por la dictadura de Maduro.Es inmoral lo que hacen Iglesias y Zapatero, y lo que calla Sánchez.Quiero para Venezuela lo mismo que para España: libertad y democracia. pic.twitter.com/6n7UV4Ff5N — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 6, 2020

El líder de los populares también se ha referido a Zapatero, quien ha pedido a la Unión Europea que se "separe" de la política de la administración Trump con Venezuela y ha instado a que se haga "una reflexión serena y sosegada" sobre el no reconocimiento a las elecciones legislativas del país.

"Es inmoral lo que hacen Iglesias y Zapatero, y lo que calla Sánchez", ha criticado Casado, al tiempo que ha deseado para Venezuela "lo mismo que para España": libertad y democracia.

Apoyo de los aliados

"Deseo que la Unión Europea haga una reflexión después de estas elecciones (...) Pensar en los venezolanos que han sufrido mucho" por las sanciones del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho Zapatero en declaraciones divulgadas por la televisión estatal. "Yo pediría que la Unión Europea se separe de la política de Trump a Venezuela", dijo.

Además de Zapatero, el gobierno venezolano presentó como observadores internacionales a delegados de países aliados como Rusia, Irán y Cuba, además de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba y exjefes de gobierno de Bolivia, Evo Morales; y Ecuador, Rafael Correa.

Los expresidentes que observamos, hoy, el proceso electoral venezolano, somos los mismos que 2 años atrás propusimos que cualquier solución debe ser pacífica y no con invasión, que debe ser democrática y no por enfrentamiento, y que debe ser entre venezolanos y no con injerencia. pic.twitter.com/ghlMIuxY4O — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 6, 2020

"Los expresidentes que observamos, hoy, el proceso electoral venezolano, somos los mismos que 2 años atrás propusimos que cualquier solución debe ser pacífica y no con invasión, que debe ser democrática y no por enfrentamiento, y que debe ser entre venezolanos y no con injerencia", escribió Morales en Twitter.