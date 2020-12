Nike: fracasó la venta de su operación en Argentina y sigue buscando interesados

Estaba en negociaciones con el mexicano Axo para las filiales de Argentina, Chile y Uruguay. Seguirá en actividad hasta encontrar nuevo interesado

Después que en febrero pasado Nike, una de las líderes mundiales en ropa deportiva, había iniciado conversaciones con el mexicano Grupo Axo para que se haga cargo de sus negocios en Argentina, Chile y Uruguay, ambas empresas señalaron que "han acordado mutuamente rescindir el acuerdo de compra y venta para la transición del negocio a un socio distribuidor".

El último 6 de febrero Nike anunció que se iba de Argentina, Chile y Uruguay y que lo dejaba en manos de Axo. Ese plan abarcaba la cesión de la venta de su indumentaria, la distribución entre socios comerciales y la gestión por parte del distribuidor tanto del canal de retail físico como los canales de venta online. Y en el mismo comunicado Nike señaló que "sigue creyendo en el valor del modelo distribuidor debido al éxito con sus socios en Sudamérica y en todo el mundo. Nike sigue comprometido con la región y con Argentina y continuará siendo la propietaria y operando los negocios mientras evalúa las futuras oportunidades para encontrar un socio distribuidor en los tres países".

Así las cosas, seguirá con la producción local. Mantendrá los puestos de trabajo y el pago del 100% de los salarios, como se hizo durante todo el 2020. Sigue a cargo de Jeffrey Mitchell. La empresa tiene 600 empleados directos y 11 locales propios en el país.

Y continuará con el sponsoreo de atletas y clubes para potenciar el deporte en los tres países. En la Argentina es sponsor técnico de San Lorenzo y las selecciones argentinas de básquet y fútbol, entre otros.

La decisión de irse

Nike Argentina, la subsidiaria local de la empresa estadounidense de indumentaria deportiva, con presencia propia en el país desde hace más de dos décadas, analiza irse del país en medio de un contexto de reforma global de su modelo de negocios impactado también en la Argentina por la crisis de los últimos dos años y las nuevas complicaciones para su esquema de importación de productos que impuso este Gobierno con el regreso de la licencias no automáticas.

Aunque Nike se vaya del país como subsidiaria, mantendrá la presencia de marca y la venta de sus productos por medio de terceros.

La firma Nike sigue buscando socios para irse de la Argentina.

Podrían ser uno o más licenciatarios –como lo fue Alpargatas en los ‘90– que se encargarían de la logística, importación y distribución de la marca de la pipa. También de los empleados y los locales propios. Aún no hay nombres definidos y otra duda a despejar es si esta empresa licenciataria sería argentina o extranjera.

Poca rentabilidad

Desde el sector aseguran que la casa central de la icónica marca deportiva, en Oregon, EEUU, no estaría del todo conforme con la rentabilidad de la marca en el país. "Pero no van a dejar de aprovechar los 7 millones de pares de zapatillas que venden por año. Para el consumidor las cosas no van a cambiar, pero la empresa como tal se está yendo", dijeron al mencionado portal fuentes de la industria del calzado.

La compañía podría aplicar la misma estrategia, si finalmente es exitosa, en otros países de la región en los que tiene presencia directa. Si el modelo funciona, aseguran allegados, podría ser el camino para otros mercados más grandes, como México y Rusia.

"La mayoría de la producción de calzado de Nike no se hace en la Argentina sino en Asia, por desarrollo y costos. El modelo es sólo de ensamble, se pegan dos partes. Los productos dicen ‘industria argentina’, pero local es sólo la caja, ni siquiera aparecen los talles de acá", aseguró Hugo Álvarez, presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado (Caipic), quien detalló que el país importa por año unos 25 millones de pares, de los que un 79% es calzado deportivo en toda sus gamas, desde botines hasta running.

"Hace cinco años fabricábamos 125 millones de pares y hoy no más de 80 millones", enumera.

"Nike creció gracias a las licencias para importación, desde 2006 en adelante. De esa manera ganaron participación de mercado, pero ahora necesitan mucho capital de trabajo en dólares para sostenerlo. Hay que ver quién puede ser licenciatario de ese negocio en medio de una política industrial que está cambiando. Ellos no quieren fabricar, quieren importar. La salida es un proceso que ya empezó: tiene menos clientes y la importación bajó", explicó otro ejecutivo del mercado.