Los 20 nombres más insólitos de 2020 entre los porteños

A la hora de nombrar a sus hijos e hijas, muchas personas optaron por ciudades, objetos, personajes históricos y hasta emblemáticos personajes de Disney

¿Cuánto tiempo destinan madres y padres a elegir el nombre de sus hijos e hijas? ¿Cómo se logra conciliar para llegar a esa palabra que acompañará a esa persona durante toda la vida? ¿Tenemos en cuenta si el elegido le gustará al protagonista? Todas estas preguntas resuenan aún más fuerte entre los porteños que eligieron durante este año los nombres más insólitos del distrito.

Aunque suene extraño, existen familias que a la hora de nombrar a sus hijos e hijas optan por ciudades, objetos, personajes históricos y hasta emblemáticos personajes de Disney.

El Código Civil y Comercial permite colocar casi cualquier nombre a los niños

Los nombres más insólitos de 2020

Según los datos brindados al diario Clarín por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas, dependiente del Ministerio de Gobierno porteño, estos son los nombres más insólitos del 2020, utilizados por un solo bebé en todo el año.

Respecto a aquellos relacionados con la ficción, "Underwood" trae a la memoria inmediatamente al representante de "House of Cards", aunque no sepamos si la elección se basa o no en esa serie. "Katriel", por su parte, podría ser una versión del personaje interpretado por Osvaldo Laport en "Más allá del horizonte".

A la hora de posibles homenajes a dibujos animados, se destacan "Heydi", "Minnie" y "Olaf".

Entre personajes históricos o representantes del deporte, el arte y la ciencia hubo quienes denominaron a sus hijos "Beck", "Galileo", "Darwin", "Kennedy", "Gioconda", "Vilas", "Rihanna", "Nirvana" y "Espartaco".

Pero los habitantes de la ciudad no olvidaron objetos, ciudades y demás al momento de darles identidad a sus hijos. Así, aparecen nombres como "Alas", "Ginebra", "Juniors", "Ibiza", "Moscoso" y "Venecia".