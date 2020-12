No lo piensan dos veces: estos son los signos del zodíaco más impulsivos

Las sorpresas que puedes descubrir en tu horóscopo pueden dejarte mudo. Conoce el ranking de los 4 signos zodiacales más impulsivos

De los 12 signos que componen el zodíaco, hay unos con mayor grado de paciencia que otros, y unos que simplemente no tienen parangón en sus impulsos en cada ámbito de su vida.

Esto no significa de por sí que sea bueno o malo, pero sabemos que la impulsividad muchas veces nos favorece ante algo que pensamos mucho y que en otras ocasiones solo conlleva a un resultado desastroso con consecuencias para ti o tu entorno.

Te contamos cuáles son:

Eres el ganador de la impulsividad, tu percepción de la paciencia tiene mucha discordancia a cómo la perciben signos como, por ejemplo, tauro. El nativo ariano no mide, no calibra y hasta podría decir que no piensa cuando va por algo que quiere. Prefieres el arrepentimiento, si hay lugar, luego de hacer las cosas por impulso.

Leo

Al tener una idea en la cabeza te pones en marcha automáticamente para lograrlo, así sea de forma arrebatada. Sueles tener una reacción impulsiva ante injusticias, algo que naturalmente está en tu personalidad, y que además le da sentido a tu existir.

Sagitario

Otro signo de fuego que tiene atado a sí el temperamento impetuoso que trae varios problemas, pero que tú sabes usar para ganar el respeto ¿Está bien o está mal? ¡Qué más da! A ti la paciencia te repele, y te supera la idea de reflexionar tanto por un acto que ejecutaste en su momento sin meditar.

Géminis

Un signo de aire que se caracteriza por la inestabilidad emocional y la falta de constancia pueden arruinar varios proyectos. Los impulsos hacen tus acciones, así como tu sonrisa puede enmendar casi cualquier error que hayas hecho en un acto impulsivo.