Cuál es el mejor regalo de Navidad para cada signo del zodíaco

Estas son las principales

Aries

Su naturaleza es positiva y su signo tiene la característica de la fuerza. Trabajadores, impetuosos y a veces un poco rebeldes los arianos apreciarán una prenda de ropa para lucir su brillo y autoconfianza.

Puede ser un versátil vestido negro, una remera con una estampa de moda o unas leggins cancheras. Si se trata de una mujer, nada mejor que un perfume con naranja de Marruecos o alguna nota floral exótica para reforzar su feminidad, sensualidad y fuerza.

Si el destinatario es un niño, acertará aquel que regale experiencias: una caja de pinturas, una pista para armar, un instrumento musical.

Tauro

Los taurinos son cultores del placer. Un buen libro, un vino, tickets de viaje. Placeres terrenales. Un día de spa o un perfume también son excelentes opciones para Tauro.

Amantes del buen gusto, apreciarán un objeto antiguo, vajilla refinada o una prenda o accesorio de marca premium.

Cualquier delicatessen de envase "black" (negro) será correcto: desde una edición especial de café colombiano hasta un whisky de calidad.

Géminis

Suelen tener muchos amigos. Son divertidos, salidores, sociales y conversadores. Todo lo que tenga que ver con la comunicación los apasionará.

Un cuaderno para llevar sus anotaciones, un buen libro con temáticas de vanguardia o una novela clásica resultarán infalibles. También son coleccionistas. Suelen atesorar objetos en sus bibliotecas de un mismo tipo como pequeñas sillas, gatos, tazas. Averigua qué recopila tu Géminis.

Cáncer

Famosos por ser grandes anfitriones, cualquier utensilio que le sirva para destacarse en la materia será adecuado.

Manteles, utensilios de cocina, fuentes, jarras o cubiertos. Su carácter es curioso y paciente, de modo que un rompecabezas o un álbum de fotos para que pasen horas eligiendo, imprimiendo fotografías y diseñando el orden es una idea genial.

Leo

Son líderes naturales, populares, simpáticos y les gusta resaltar. Los objetos que le ayuden a conseguirlo serán valorados.

Joyas, prendas de ropa súper originales, un objeto comprado en un mercado vintage. Conocidos también por ser fogosos y apasionados todo lo sensual les resulta natural.

Virgo

Se trata del signo más meticuloso y organizado del zodíaco. Una agenda importante, elementos para organizar el escritorio, una tablet son opciones dentro de la gama de interés de este signo.

A su vez, son muy creativos y necesitan un espacio más libre y caótico para inspirarse. Un paseo en lancha, unos días en una estancia o algún accesorio para salir a correr y despejarse serán grandes regalos de navidad para este signo.

Libra

Adoran estar en compañía y son muy afectivos. También les gusta cuidarse y mimarse, por lo tanto un masaje, un curso de make up o una sesión de manicura pueden ser de su preferencia.

Otro buen regalo es algún accesorio para su hobbie favorito ya que suelen dedicarse a la jardinería o la fotografía con gran esmero y detalle. Una pala, un rastrillo o una correa para llevar la cámara pueden funcionar bien.

Escorpio

Seguros de sí mismos y frontales siempre saben lo que buscan. La demostración de que estás atento a sus gustos e intereses será el mejor regalo.

Algo que realmente quieran o necesiten, más allá del tamaño o el precio. Les gustan las emociones fuertes, de modo que un escape room o un viaje sorpresa serán siempre buenas opciones.

Sagitario

Armar las valijas y partir es una de sus cosas favoritas en esta vida. Todo lo que tenga que ver con viajes les encantará. Desde un bolso, una valija, algún accesorio como la almohadilla para dormir en el avión o el antifaz será un hit.

Capricornio

No arriesgues a regalar nada por fuera de lo formal o tradicional. Son estrictos y exigentes con sus gustos y no suelen estar abiertos a probar una prenda que no les haya sentado antes o un color nuevo, por ejemplo.

Una forma segura de acertar es fijarte en las marcas que usa e ir por ellas, ya sea de vestimenta, utensilios, accesorios o objetos para el hogar.

Acuario

A los acuarios se los reconoce por su Te compartimos cuáles son las características de cada signo del zodiaco para que sepas qué obsequio le podés hacer.Suelen ser personales y cancheros, cultores del aspecto personal y su cuidado. Se esmeran en seguir hábitos saludables y son excelentes deportistas.

De acuerdo a sus gustos un mat de yoga, un coqueto brazalete o un libro de recetas saludables serán ideales.

Su corazón apasionado suele aportar a causas benéficas y comprometerse con poner su granito de arena para cambiar el mundo. Las ONG ofrecen atractivos almanaques, entre otros elementos de merchandising, que suman a causas benéficas cada año, quizás sea un regalo original.

Piscis

Su personalidad suele ser romántica y emocional. Artísticos, soñadores e imaginativos. Valoran los regalos con detalles como un moño hecho por quién regala, una caja dentro de otra caja, un paquete dentro de otro y varias tarjetas con instrucciones o cualquier manera original de presentar el contenido.

Por otro lado, los objetos que los hacen sentirse cerca del mar los apasionan. Una lona de playa, ojotas, lentes de sol o cremas con aromas a brisa de mar los vuelve locos.

Si el regalado es un niño: inflables, baldecitos y palitas para jugar en la arena o cualquier pistola de agua será para ellos más que un regalo, una fiesta.