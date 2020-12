El hombre que lleva 9 años recibiendo pizzas sin haberlas pedido: por qué el misterio continúa

Un hombre belga de 65 años, recibió pizzas por casi una década sin haberlas pedido. Conocé los secretos detrás del hostigamiento

La historia de Jean Van Landeghem, un belga de 65 años, recorrió el mundo entero por la insólita circunstancia que lleva aguantando desde hace prácticamente una década: recibe pizzas a domicilio sin haberlas pedido.

Esto que al principio parecía una simple confusión terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla y en un misterio que todavía no tiene respuesta. Sin embargo, la situación de este hombre cambió considerablemente. Al hacer pública su historia, la actividad de su acosador (o acosadores) se fue debilitando hasta llegar a ser totalmente nula a día de hoy. Así lo explica el periodista Javier Albisu en su hilo de Twitter.

Las secuelas psicológicas de Jean Van Landeghem

No obstante, a pesar de llevar medio año sin recibir ninguna pizza, Van Landeghem sigue teniendo secuelas psicológicas y reconoce que le está costando recuperar la cordura. "A pesar de todo, no he encontrado la serenidad. Seis meses sin nada y aún así, con cada motocicleta que pasa, con cada coche que se detiene frente a mi casa, empiezo a temblar como una hoja", explica en 7sur7.

Y es que a Jean Van Landeghem lo atosigaron en varias ocasiones pasada la medianoche y una vez incluso le enviaron 10 repartidores con 14 pizzas en un solo día.

Además de aquella situación incómoda a la que se enfrentaba en su casa, esto también lo perseguía a los restaurantes, que en la mayoría de ocasiones tenían que tirar la comida puesto a que el hombre belga rechazaba el pedido y el acosador nunca pagaba las pizzas.

La policía tiene sospechosos

Entre los sospechosos que la policía investiga se encuentran una pareja de amigos de Van Landeghem, que misteriosamente también habían recibido este tipo de pedidos en más de una ocasión, según indicó La Vanguardia.