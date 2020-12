Sorpresa: Luis Novaresio abandona la conducción de Animales Sueltos

El periodista tomó la decisión de cerrar su vínculo con el programa político y espera una oferta concreta del canal para sumarse a un nuevo proyecto

El mercado de pases en la televisión sigue en llamas: durante las últimas horas, Luis Novaresio decidió abandonar en la conducción de Animales sueltos.

"Lo cierto es que no quiero seguir más en ese horario, termino muy tarde y me gustaría tener un cambio en el próximo año. Por eso llegamos a un acuerdo con el canal y no sigo en el programa", anticipó el periodista en diálogo con Adrían Pallares para Teleshow.

"Solo puedo decir hoy, que el 2021 será un año lleno de cambios laborales para mi, y entre ellos, el más importante, está dejar de conducir Animales…", anticipó.

Lo cierto es que América cuenta con él para el próximo año, ya que lo considera figuras clave del canal y para eso trabaja en diferentes formatos para ofrecerle.

Además, el periodista habría recibido propuestas de otro grupo periodístico para mudarse y ese pase incluiría también un cambio de radio, aunque hoy por hoy, lo más seguro, es que continúe con su exitoso ciclo Novaresio 910 en la segunda mañana de Radio La Red.

Al parecer, en América querrían recuperar el espíritu más festivo y de entretenimientos para el cierre de programación. La idea es que en el horario que hoy está Animales Sueltos, debute durante el verano Jey Mammon con un ciclo diario, producido por Jotax, y según los resultados, el programa podría seguir durante todo el año.

Jonathan Viale y Eduardo Feinmann dejan sus lugares en A24

Salidas del grupo

Si bien hace semanas se conoció el pase de Eduardo Feinmann a otro canal, y el abandono por lo tanto de A24, ahora también se confirmó que su compañero Jonatan Viale deja la señal y el programa que conducían juntos en el segmento de 19 a 22 por América.

Según confirmó el periodista de espectáculos Adrián Pallares en Teleshow, los periodistas ya cerraron acuerdo LN+ para 2021.

Viale habría sido tentado por TN, una propuesta que finalmente no aceptó. Y se inclinó por LN+. El horario que ocuparán ambos periodistas será dentro del prime time. Su trabajo en A24 terminará a fin de año, y en febrero se realizará la mudanza a su nuevo medio.

Más pases a LN+

Alfredo Leuco, histórico conductor de TN también confirmó su pase a LN+

Sin embargo, las incorporaciones no se terminan en Viale y Feinmann. Alfredo Leuco, histórico integrante de TN, también se sumará a las filas de LN+. Y Nicolás Wiñazki, otra figura destacada de Todo Noticias, también había alcanzando un acuerdo con dicho canal. Solo restaba firmar el contrato cuando se habría producido un llamado telefónico entre dos altos directivos de ambas emisoras, en el cual se determinó la continuidad de Wiñazki en TN. Y así, LN+ claudicó en su insistencia.

Tras la publicación de la noticia, el compañero de Pallares en Intrusos, Jorge Rial, también salió a tirar data en las redes sociales.