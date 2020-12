Lanzan satélite que puede mirar a través de los edificios

Una compañía de satélites de Estados Unidos lanzó un instrumento capaz de tomar fotografías en alta resolución incluso al interior de edificios.

Su nombre es Capella Space y ofrece a gobiernos y empresas la posibilidad de captar imágenes claras de día o de noche, y con el clima despejado o nublado, gracias a que el satélite Capella 2 utiliza una tecnología de ecolocalización —rebota señales de radio, como los murciélagos— conocida como radar de apertura sintética o SAR por sus siglas en inglés.

En una entrevista con el portal Futurism, el consejero delegado de Capella Space Payam Banazadeh explicó que la tecnología SAR funciona enviando señales de radio de 9.65 GHz que rebotan desde el objetivo hacia el satélite.

7/ Our goal is to use #earthobservation to help our customers make better decisions for our planet and wellbeing with the best quality #SAR data. We have many more images to share -- What would you like to see next? — Capella Space (@capellaspace) December 16, 2020