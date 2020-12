Test psicológico del rojo: descubrí cómo es tu personalidad a través de este color

El rojo es un color que tiene un sinfín de matices. En esta prueba, se utiliza para reflejar ciertos aspectos de tu vida y personalidad

El rojo es un color que expresa alegría, vitalidad, pasión, agresión, amor, calidez. Es un color con fuerte influencia emocional, muy utilizado en muchas marcas, y muy útil en publicidad y marketing.

En la naturaleza tiene un sinfín de matices. En esta prueba, se utiliza para reflejar ciertos aspectos de tu vida y personalidad.

Dale una mirada a las siguientes cuatro imágenes y elegí la que más te llame la atención. Luego mirá la descripción correspondiente.

Número 1 - Perfil emocional: arte

Sos una persona fuerte y expresiva. Sos creativo y no se te pasará por alto en las circunstancias adecuadas. No es difícil expresar y afirmar tu personalidad. Intentás llenar tu vida de cosas bonitas y no te falta entusiasmo.

Sos muy entusiasta, razón por la cual tu perspectiva de la vida a menudo no coincide con el conocimiento y la experiencia de los demás. Mucha gente intenta entenderte y no defraudarte. Para vos, el principal desafío es aceptar las opiniones de los demás... Intentá cambiar tus opiniones de vez en cuando, lo que te ayudará a mejorarte.

Número 2 - Perfil organizado: seguridad

Tu característica subyacente es la organización. Inspira confianza en los demás y tiene la capacidad de hacer que quienes lo rodean se sientan seguros. Hacés planes para el futuro y siempre intentás asumir tus responsabilidades sin tener que eludir los deberes, especialmente a pesar de algunos bocadillos ansiosos.

A veces esto te entristece, pero lo hacés porque has perdido teniendo demasiada atención en los problemas del pasado. Para vivir mejor es bueno intentar concentrarse en el presente, organizarse y hacer que los demás se sientan protegidos, pero corrés el riesgo de mantenerte alejado del presente y poder servirte con tranquilidad aquí y ahora.

Número 3 - Perfil de líder: éxito

Tus amigos pueden describirte como un idealista, firme y dispuesto a aceptar todo en la vida. Estás frustrado cuando lo que quieras hacer no sale como lo imaginás. Trabajá duro para mejorar tu vida y tu entorno de vida.

A veces asumirás demasiada responsabilidad y, al mismo tiempo, asumirás la responsabilidad de otros. Por lo general, sos una persona desinteresada, pero debés asumir tus propias obligaciones. Recordá, podés dedicar su tiempo a actividades que te hagan feliz.

Consejo: A veces tu idealismo conduce al perfeccionismo... ¡En este caso, te deberías volver más práctico!

Número 4 - Perfil de pasión: impulso

Sos un personaje clásico divertido, versátil, apasionado e incluso aventurero. Incluso si tenés una multitarea, te permitís proponer varias ideas al mismo tiempo... ¡a menudo te distraés!

Te gustan los desafíos, podés aceptar cambios y, lo más importante, odiás la monotonía. A pesar de este estado de ánimo aventurero, a menudo tendés a posponer actividades que realmente pueden mejorar tu vida.

Tenés una actitud optimista y tendésa escapar del problema, esta es una estrategia para no caer en la ansiedad mientras esperás que se resuelva el problema. Con la idea de descubrirte a vos mismo, realmente podés superar cualquier adversidad en la vida, siempre y cuando aprendas a creer más en vos mismo.