Alberto Fernández: 6 de cada 10 personas evalúa de manera negativa su gestión, según encuesta

Según la encuesta, el 42% de la población argentina cree que la gestión presidencial fue "muy mala", mientras que otro 16,8% cree que fue "mala"

El 60% de la población no está de acuerdo con la gestión de Alberto Fernández, la cual tuvo que lidiar con las consecuencias de la pandemia, los problemas acarreados por gestiones anteriores y los errores del gobierno mismo, según la encuesta Monitor Nacional de Taquion.

Apenas un 25,7% le dio el visto bueno al Gobierno, calificándolo como muy bueno y excelente.

En cuanto a las expectativas a futuro sobre el país, 7 de cada 10 personas opinan que la gestión empeorará.

Las áreas más criticadas fueron la seguridad, la economía y la educación durante este año de pandemia. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue la región geográfica que peor lo calificó, de la que el 63,3% la tildó de "mala" y "muy mala".

La gestión de Alberto durante este año fue criticada por más de la mitad de los argentinos

La vacuna rusa y las PASO

Respecto a una muestra de 819 comentarios de Facebook sobre la vacuna contra el Coronavirus, el 77% se manifestó de forma negativa a través de menciones en contra de la vacuna y el gobierno, expresando desconfianza respecto de la efectividad de la Sputnik V y de la pandemia.

Entre los otros aspectos evaluados en la encuesta, se encuentra el pedido de la suspensión de las PASO, del que el 87% de los comentarios en redes sociales se manifiestan en contra. Entre las publicaciones, se hallaron mensajes irónicos hacia los gobernadores que pedían la suspensión de las PASO y los que argumentan la inconstitucionalidad de lo planteado fueron el centro de la crítica.

En las redes sociales, se relevaron comentarios tales como "tienen miedo de perder" o "se la ven venir", que contrastaban con el 8% a favor de su suspensión quienes consideran la instancia electoral como un gasto muy grande de dinero.

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias sirvieron el año pasado a modo de encuesta nacional oficial a pocos días de las elecciones generales, disparando el dólar y causando inestabilidad en el mercado.

El 40% de los argentinos no pueden pensar en vacaciones por su limitada situación económica

Vacaciones: entre la recesión y la pandemia

Un tema analizado que toca la actualidad son las vacaciones de verano. Respecto a esto, 4 de cada 10 argentinos asegura que no pueden pensar en las vacaciones porque su situación económica no se los permite. Si bien un 16% afirma ya tener planificadas las vacaciones o al menos contemplar la posibilidad de viajar, un 15,4% constata no estar planificando nada por miedo a un rebrote.

Dentro de quienes sí planean vacacionar, el 23,8% tiene pensado pasar sus días en la Costa Atlántica Argentina, le siguen en orden el Centro, Norte y Sur del país y el 11,7% planea viajar al exterior. Según el análisis hecho por la encuestadora, estos datos se contraponen a los ejes promovidos "economía o salud" que tuvieron un buen desarrollo al principio de la cuarentena y reflejan lo que viene expresando la sociedad: una pérdida del miedo al virus, el aprender a convivir con algo nuevo e incluso con la incertidumbre.