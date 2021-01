Máxima tensión y toque de queda en EE.UU.: una mujer murió baleada durante la invasión al Capitolio

Partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron este miércoles en la sede del Congreso de Estados Unidos mientras se llevaba a cabo el proceso de certificación de la victoria de Joe Biden.

Ante la gravedad de la situación se declaró el toque de queda en la ciudad de Washington. Luego de un mitín masivo en el que participó Trump frente a la Casa Blanca, cientos de manifestantes marcharon hacia el Capitolio para denunciar lo que consideran un fraude electoral del que no hay pruebas.

Una mujer herida de bala en el Capitolio murió, señaló una portavoz de la policía local, Alaina Gertz.

La víctima fue gravemente herida en el pecho, tras producirse la irrupción de los seguidores del mandatario estadounidense Donald Trump en el Congreso estadounidense.

Trascendió que el disparo fue efectuado por un miembro de las fuerzas de seguridad, pero no se sabe cual de ellas. Tampoco se conocen las circunstancias particulares del hecho.

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

Imágenes de MSNBC y en redes sociales habían mostrado a la mujer siendo trasladada en camilla con una fuerte hemorragia después de que en el recinto se escucharan gritos de "se han producido disparos".

El jefe de policía de Washington, Robert Contee, informó en rueda de prensa que se había abierto una investigación, sin dar ningún detalle sobre las circunstancias de la tragedia.

Tras enfrentarse a la policía en los accesos, algunos lograron ingresar al recinto, lo que llevó a suspender las sesiones de los legisladores y bloquear los accesos a los salones del Senado y la Cámara de Representantes.

Las dos cámaras del Congreso estadounidense estaban sesionando para certificar los votos emitidos por el Colegio Electoral el pasado 14 de diciembre, que proclamaron a Biden presidente electo. De acuerdo con el diario The New York, el vicepresidente Mike Pence y muchos legisladores fueron evacuados con un gran operativo de seguridad.

Un anuncio especial fue hecho a través de los parlantes dentro del Capitolio cuando los legisladores debatían y se preparaban para votar que afirmaban la victoria del presidente electo Joe Biden.

Debido a una "amenaza de seguridad externa", nadie podía entrar o salir del complejo del Capitolio, según la grabación. La agencia de noticias AP añadió que a los periodistas presentes en la sesión parlamentaria se les dijo que permanecieran en la sala de prensa mientras se clausuraban las puertas del edificio.

Apenas una hora después de arengar a los manifestantes con un discurso encendido en el que prometió no reconocer su derrota, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió por Twitter evitar "la violencia".

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021