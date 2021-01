¿Predijeron "Los Simpson" el asalto del Capitolio en Washington?

Algunos fans de la serie animada de "Los Simpson" opinan que los guionistas habían predicho hace 25 años el asalto del Capitolio en Washington.

En uno de los episodios de la séptima temporada de Los Simpson que se remonta al año 1996, aparece un personaje que es una enmienda en la Constitución.

Su canción termina con las palabras: "Oh sí. Las puertas se abren, muchachos". Y otros personajes suben corriendo las escaleras del Capitolio disparando pistolas y llevando bombas.

Muchos internautas volvieron a impresionarse con la habilidad de la serie de predecir los acontecimientos importantes en el mundo.

Sin embargo, en las redes también circulan memes falsos sobre las predicciones de Los Simpson del asalto del Capitolio, entre ellos, uno que muestra a un manifestante —el jardinero Willie— con un gorro de cuernos puesto. Según los autores del meme, este 'personaje' es similar a Jake Angeli o el 'Chamán Q' como algunos lo llaman, quien irrumpió en el Capitolio el pasado 6 de enero.

Estas imágenes fueron compartidas por varios periodistas, incluida Lisa Wilkinson, presentadora de televisión australiana, y Annika Rothstein, consejera política y escritora sueca, entre otros.

