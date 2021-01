Una ola de argentinos llega a Miami para vacunarse: ¿qué dosis se aplican y qué requisitos hay que cumplir?

Una inminente llegada de extranjeros preocupa a los residentes de Miami y los complica a la hora de conseguir turnos para vacunarse

A pesar de que las campañas de vacunación contra el Covid-19 ya empezaron en Argentina, muchos famosos y empresarios que allí residen decidieron viajar a Miami para recibir las dosis que el estado ofrece de forma gratuita. A su vez, Brasileños y canadienses también aprovechan un vacío legal, que molesta a los residentes locales.

"Te amo Dora, te amo. Estamos vacunadas, mami", celebró en su cuenta de Instagram Yanina Latorre, la conductora de televisión argentina que mostró públicamente como, a pesar de residir en Argentina, logró que su madre recibiera una vacuna contra el COVID-19 en la ciudad estadounidense de Miami.

La publicación de la famosa argentina puso en evidencia algo que parece haberse vuelto una polémica tendencia en la ciudad del sur del estado de Florida: los turistas que viajan exclusivamente para recibir la inmunización en suelo estadounidense de forma gratuita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yani Latorre (@yanilatorre)

¿Cómo puede un argentino vacunarse en Estados Unidos?

El plan de vacunación contra el COVID-19 de Miami, que incluye las vacunas de Pfizer y de Moderna, tiene a los mayores de 65 años como uno de los grupos prioritarios para recibir las dosis en la primera etapa, junto con el personal de salud.

Para acceder a la vacuna, los mayores de 65 años deben sacar turno a través de un sitio web que los derivará, con una fecha y hora concreta, a algunos de los centros establecidos para la vacunación. El Jackson Health System (JHS) vacuna a mayores de 65 años, mientras el Mount Sinai Medical Center inmuniza únicamente a los de más de 75 años.

Otros interesados, como lo hizo la panelista de LAM y su madre, pueden concurrir al Hard Rock Stadium de Miami, donde se permite la inscripción para vacunar a 1.000 personas cada día.

Un artículo del diario local Miami Herald recogió el testimonio de un agente de viajes canadiense que se sorprendió por el incremento de clientes que en este comienzo de 2021 buscan viajar a Miami. Según ella, se trata de canadienses que no tenían pensado vacacionar la ciudad sureña pero encontraron en ella una oportunidad para conseguir la inmunización que en su país podría tardar.

Con los latinoamericanos sucede algo similar. Latorre no fue la única argentina famosa en obtener una vacuna. La reconocida abogada Ana Rosenfeld, de 66 años, logró conseguir una vacuna y, consultada por la prensa argentina, destacó que "se la dan gratis a cualquiera que tenga más de 65 años". Según el diario Clarín, al menos "una docena" de empresarios argentinos ya tiene pasaje para viajar a Miami durante enero con el objetivo de vacunarse.

Otra de las personalidades latinoamericanas que se vacunó en Miami es el empresario y político dominicano Amable Aristy Castro, presidente del Partido Liberal Reformista de República Dominicana, que el 5 de enero divulgó en su cuenta de Twitter cómo recibía la primera dosis de la vacuna de Moderna en Miami. A diferencia de quienes viajan exclusivamente por la vacuna, el exsenador dominicano ya estaba bajo tratamiento médico en la ciudad estadounidense.

En el día de hoy nos han colocado la vacuna para prevenir el COVID-19. Vacunándonos es la única manera de poder ganarle la batalla a esta terrible pandemia que tantas vidas nos ha costado. #ElAmigoDeSiempre????#AltagracianoDe❤️ #HigüeyanoSoy???? pic.twitter.com/mYSoZklHDk — Amable Aristy Castro (@AristyAmable) January 5, 2021

La molestia de los residentes: aumenta la dificultad para vacunarse

Pero lo que parece ser un ordenado plan de vacunación comenzó a generar molestias entre los habitantes de Miami, dado que se incrementó la llegada de extranjeros que, sin residir en la ciudad, se inscribían para obtener la vacuna. Ellos notaron la dificultad que tienen para poder sacar turno a través de la web para ser vacunados. En los centros destinados para la vacunación, además, no existe un criterio único con respecto a los extranjeros, expresó Sputnik.

Según cita Miami Herald, mientras en el Mount Sinai Medical Center solo aceptan residentes de Miami, el presidente del Jackson Health System, Carlos Migoya, defendió que la vacunación contra el COVID-19 llegue a la mayor cantidad de gente posible y consideró irrelevante el origen de las personas.

Más allá de que los medios locales recogen testimonios de residentes molestos por no poder conseguir fecha para vacunarse, las autoridades del estado de Florida reafirman por el momento, la posibilidad de que los no residentes se vacunen. Citado por el diario Sun Sentinel, el vocero del Departamento de Salud de Florida, Jason Mahon, aclaró que "todos los residentes y no residentes de Florida que reúnan los requisitos de elegibilidad pueden ser vacunados".

La única condición, aclaró, es que los no residentes que se apliquen la vacuna deben permanecer en el estado para recibir la segunda dosis. "Está absolutamente prohibido que alguien venga a Florida por un día a recibir la vacuna y se vaya al día siguiente", sostuvo, anunciando que cualquier "evento sospechoso" de ese tipo será reportado inmediatamente a las autoridades correspondientes.