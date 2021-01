Nuevo juguete de Star Wars es igual a Evo Morales y estallaron las redes

En las redes sociales no paran las comparaciones del nuevo muñeco de colección de la reconocida marca con el ex presidente Evo Morales

A raíz del éxito de The Mandalorian, cuyo segundo estrenó fue a finales del año pasado por Disney+ , sus creadores decidieron lanzar una nueva figura de colección de Star Wars. Aunque la intención era representar al protagonista de la serie, muchos internautas estallaron en comentarios en las redes asegurando que el juguete se parecía más a Evo Morales.

La figura hace parte de la línea The Black Series por la cuál han pasado otros importantes personajes de la popular ficción. Los fanáticos esperaban con ansias el ingreso a la colección de "Mandaloriano", interpretado por el actor chileno Pedro Pascal.

Estallaron las reacciones en Twitter por el parecido del muñeco con Evo Morales.

Sin embargo, algunos usuarios de Twitter se sintieron insatisfechos con el nuevo juguete. "Es algo totalmente decepcionante que los creadores de estas figuras no puedan hacer algo tan parecido al personaje de la serie", comentó un internauta.

Por su parte, otros tuiteros tomaron de forma divertida la situación y tampoco dudaron en comentar. "¡El nuevo juguete mandaloriano se ve realmente genial! Simplemente no entendía por qué dibujaron a Evo Morales como mandaloriano", dijo @kayservargas.

Más demostraciones del parecido del muñeco con el mandatario.

El juguete que fue lanzado en los últimos días está a la venta a través de una reconocida cadena estadounidense a 35 dólares, aproximadamente unos 3 mil pesos argentinos.

The Mandalorian fue estrenada en noviembre de 2019 y tras la primera temporada sus creadores apostaron por una segunda entrega, la cual fue igual de popular. Para la tercera, los fanáticos tendrán que esperar hasta diciembre de 2021 para verla a través de streaming de Disney.

Su historia

'The Mandalorian' se ha convertido por méritos propios en un gran éxito mundial. La primera serie en acción real de 'Star Wars' ha conseguido millones de fans que esperan ansiosos sus siguientes episodios.

Todo un secreto, ya que el final de la segunda temporada se sentía como el final de una etapa con la aparición de Luke Skywalker para tomar a Baby Yoda como su padawan. Habrá que ver en qué queda eso, que la última trilogía de Star Wars nos hace temer por el futuro de Grogu, sobre todo cuando aparezca por ahí un tal Ben Solo...

Lo que está claro es que Mando ha cambiado tras este tiempo junto a Baby Yoda, por lo que habrá que ver cómo decide continuar adelante tras separarse los caminos de ambos.

En su momento hubo ciertos rumores sobre la posibilidad de que Pedro Pascal había decidido abandonar la serie tras su segunda temporada. Finalmente no fue el caso y el actor chileno volverá a dar vida al cazarrecompensas Din Djarin en la tercera temporada de la serie.

Aparte de eso no existe confirmación alguna sobre qué miembros del reparto participarán en esta nueva tanda de episodios. Eso sí, parece probable pensar que tanto Gina Carano como Carl Weathers volverán a meterse en la piel de Cara Dune y Greef Karga, y pese a haber sido derrotado al final de la segunda, raro sería no volver a ver a Giancarlo Esposito como Moff Gideon, pues el propio actor comentó en su momento que será a partir de la tercera temporada cuando 'The Mandalorian' empiece a darnos respuestas...