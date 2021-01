Estos motivos alejaron a Kate Winslet de Hollywood después de Titanic

La actriz contó qué la llevó a tomar distancia de las grandes producciones cinematográficas tras haber protagonizado uno de los films más importantes

Kate Winslet (45), sin dudas, saltó a la fama en 1997, al encarnar a Rose en Titanic, la exitosa película de James Cameron. Pero este repentino spotlight afectó a la actriz, tanto que, con 22 años, decidió tomar distancia de Hollywood en aquel entonces.

A diferencia de su coprotagonista, Leonardo DiCaprio, Winslet tuvo que soportar durante mucho tiempo malos tratos y juicios de la prensa, en especial la de su país natal (Inglaterra) que la criticaba fuertemente de cosas ajenas a su trabajo en pantalla.

"La prensa británica fue bastante cruel conmigo. Si soy honesta, me sentí intimidada", admitió la actriz en una entrevista para el podcast de Marc Maron WTF.

Esta situación hizo que Kate entendiera que no estaba lista para ese tipo de escrutinio y decidió mantener un bajo perfil. "Me hizo darme cuenta de que si eso era ser famosa, no estaba lista para serlo. Definitivamente no", aseguró.

Fue por eso que prefirió explorar los terrenos de producciones mucho más pequeñas y lejanas a los grandes estudios hollywoodenses. Películas como Hideous Kinky (1998), Holy Smoke (1999), Enigma (2001) le permitieron aprender, perfeccionar su arte y talento actoral y principalmente, mantenerse lejana del escrutinio de los medios.

"Traté estratégicamente de encontrar pequeñas producciones para poder entender un poco mejor el oficio y mantener cierto grado de privacidad y dignidad", rememoró.

Por otro lado, Kate también ha sido cuestionada por su cuerpo. En los BAFTA de 2016 pronunció un discurso inolvidable: "cuando era joven, cuando tenía solo 14 años, un profesor de teatro me dijo que a lo mejor me iría bien si era feliz conformándome solo con papeles de chica gorda… ¡Mírame ahora!". En lo personal, se ha casado en tres ocasiones y es madre de tres hijos. Repasamos sus logros, su vida y algunos de sus mejores looks.

Todo eso, evidentemente, le sirvió muchísimo y quedó demostrado. Hoy cuenta con siete nominaciones al Oscar, de las cuales ganó una gracias a su trabajo en The Reader (2008).

Biografía

Kate nació el 5 de octubre de 1975 en Reading, Berkshire (Inglaterra)

La actriz británica Kate Elizabeth Winslet es hija de la camarera Sally Bridges y del constructor de piscinas Roger Winslet, ambos también dedicados a la actuación teatral amateur. Sus dos hermanas Anna y Beth son también actrices. Tiene un hermano menor llamado Joss.

Kate comenzó su trayectoria profesional en su niñez, apareciendo en anuncios publicitarios y estudiando desde temprana edad interpretación en la Escuela Maidenhead.

A comienzos de los años 90 debutó en el teatro y en productos para televisión.

Se reveló internacionalmente con su película debut, el film dirigido por Peter Jackson "Criaturas Celestiales" (1994), alcanzando el estrellato al co-protagonizar junto a Leonardo DiCaprio, en el papel de Rose, la exitosa superproducción catastrófico-romántica de James Cameron "Titanic" (1997).

En medio participó en la película "Aventuras En La Corte Del Rey Arturo" (1995) y en conocidas adaptaciones literarias, sea Jane Austen en "Sentido y Sensibilidad" (1995), película dirigida por Ang Lee en la que Kate compartió protagonismo con Emma Thompson; de Thomas Hardy en "Jude" (1996); o de William Shakespeare en el "Hamlet" (1996) de Kenneth Branagh.