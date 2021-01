Duro descargo: acusaron al hijo del Presidente de "tocar música" en una fiesta clandestina

En un amplio descargo que hizo a través de sus historias de Instagram, Dyhzy Fernández se mostró muy enojado. Contra quiénes apuntó

Dyhzy, el hijo del presidente Alberto Fernández, fue acusado de participar de una fiesta clandestina como DJ. En su descargo, aclaró que "se trató de un trabajo", que "no fue un evento prohibido" y que "está harto de que se lo critique todo el tiempo".

En un amplio descargo que hizo a través de sus historias de Instagram, Fernández se mostró muy enojado. Confesó que no consigue trabajo y agradeció a quienes sí confiaron en él como DJ, que es lo que más le gusta hacer.

Dyhzy aclaró que "se trató de un trabajo", que "no fue un evento prohibido" y que "está harto de que se lo critique todo el tiempo"

Fiel a su estilo, aseguró estar "harto de que mientan sobre mí". "Me pueden ir todos en fila a chupar el ort...", tiró un enojadísimo joven después de las publicaciones que lo acusaron de estar cometiendo una falta grave.

"Yo no hago política partidista y eso no lo van a entender nunca". "Perdón la rabia, pero lo quiero decir porque no me quiero comer un quilombo por diez viejas chusmas". "Estoy harto, estoy enojado", agregó.

Después de unos minutos, explicó: "yo sé que parece que siempre estoy enojado y me expreso en forma violenta. Lo sé pero la vida me llevó a responder de esa forma pero quiero agradecer a todos los que me bancan". "A la gente le molesta que exista, que sea trolo, que me vista de mujer, que hable en Instagram de lo que quiero", consideró el hijo del presidente que después de varias historias, y tras haber llorado, agradeció el apoyo de todos los que le mandaron mensajes.

En medio del descargo, Dyhzy publicó la aclaración por parte de los organizadores quienes explicaron que desde que habilitaron los bares se hacen este tipo de eventos. Que ya pasaron más de 10 DJ y que tienen todo en regla.

"Comenzamos con una tablet en la vereda y pasamos post street a la terraza", dijeron. "¿Ahora porque vino Dyhzy se les ocurre armar esto?", preguntaron.

Testeos

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, destacó que "la mitad de los contagiados" de coronavirus que detectó el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires es asintomática, por lo que remarcó la importancia de aumentar la capacidad de testeo para revertir la curva de casos.

Además, Quirós afirmó que se registró esta semana una "estabilización" y "tal vez un pequeño descenso" en la cantidad de contagios que se detectaron. El último domingo se informaron 1157 en la Ciudad.

"En el sector público el 50% de los enfermos reportados son asintomáticos", detalló el ministro de Salud y destacó que "la Ciudad es una de las pocas jurisdicciones que testea asintomáticos en la Argentina". "Son casos que en otras estadísticas no estarían representados", aseguró.

Fernán Quirós advirtió que la mitad de los casos de coronavirus son asintomáticos en la Ciudad de Buenos Aires

Buscan intensificar los testeos

Los asintomáticos son un problema para e sistema sanitario ya que al desconcer su condición de contagiados continúan su vida con normalidad y ponen en riesgo a los contactos estrechos que mantienen.

Todos los días se conocen situaciones en donde una persona que no registraba ninguno de los síntomas de coronavirus termina llevando la enfermedad a encuentros sociales. Las reuniones familiares, con amigos y las fiestas clandestinas donde no se respetan las normas de distanciamiento social ni el uso de tapaboca suelen ser grandes focos en este sentido.

Por eso, en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta apunta a salir a buscar esos casos, aumentando los testeos.

"Desde el 10 de diciembre intensificamos muchísimo el rastreo y testeo en la Ciudad. Pasamos de hacer unos 4.000 a 5.000 test por día en el pico de agosto a entre 15.000 y 18.000 por día", especificó Quirós en declaraciones radiales.

Al respecto, aseguró que en territorio porteño se "triplicó la capacidad de testeo", y eso "ayuda a controlar la pandemia" al tiempo que arroja "números de personas más asintomáticas". Según precisó, el índice de positividad de Covid-19 está en un rango de "entre 13 y 15%".

Como ejemplo, indicó que "en el sector público, que hace el 70% de los test, la positividad está en el 8%", mientras que "en el sector privado la positividad es del 35%, ya que allí la gente va a consultar cuando tiene síntomas".